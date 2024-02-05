Кроссовер с надежным вариатором – 5 вариантов до 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» перечислил кроссоверы с живучими вариаторами

Сколько живет вариатор?

Главный недостаток вариаторов – непредсказуемый ресурс. Есть экземпляры, без серьезных поломок преодолевшие под 300 тысяч км.

Но такое реально только при соблюдении множества условий. Износ ключевых узлов вариатора ускоряют интенсивные разгоны, езда без прогрева, нечистое и подгоревшее масло, пробуксовки, дерготня в пробках, таскание прицепа, удары ведущими колесами о бордюры. Избежать всего нежелательного на практике затруднительно и даже порой невозможно. Многие владельцы этим вообще не заморачиваются. И поэтому CVT выходят из строя при пробегах 50-80 тысяч км.

Вариаторы Subaru отличаются от большинства Jatco и Aisin принципом действия. Вместо «толкающего» клиноременного привода здесь «тянущий» цепной. Он более долговечен и меньше нагревается. У других марок есть такие же решения – например, модификация Jatco JF010E для гибридного Nissan Murano или вариаторы Audi. Но все самые массовые CVT – с «ремнем». Так дешевле.

Четкой статистики по ресурсу и надежности вариаторов разных типов нет. Сориентироваться позволяют откровения ремонтников и отзывы владельцев на профильных форумах.

Определенно наиболее стойкие CVT – те, что рассчитаны на больший крутящий момент. То есть, под двигатели от 2.0 (или наддувные меньшего объема) и далее. Если же сравнивать вариаторы разных марок, то в лучшую сторону выделяется серия Lineartronic от Subaru (TR580, TR690). А наибольшее число нареканий вызывает Jatco JF015E, применяемый на Nissan Qashqai и Juke, а также на Renault Arkana и Kaptur. И, кстати, на Ладе Веста.

Он самый массовый у нас – досконально изучен в ремонте, проще найти запчасти. Тем не менее, в линейке Jatco есть более крепкие модели, и лучше отдать предпочтение им.

Для более предметного разговора возьмем кроссоверы ценовой группы 1,2-1,5 млн рублей. В нее попадают многие популярные модели, хотя и разные по возрасту.

Subaru XV

В 1,5 млн рублей укладываются машины первого поколения 2012-2015 годов, в основном с пробегами от 150 тысяч км. Гидроавтомата у модели нет, а механическая коробка крайне редка. Привод только полный.

Моторам 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) положен вариатор TR580. С младшим двигателем трансмиссии работать намного легче – момент ниже. И теоретически с ним CVT прослужит дольше, а рассчитывать можно на 200-250 тысяч км. Хотя предлагают и XV с пробегами 250-300 тысяч км – надо уточнять, перебирали ли вариатор и могут ли это подтвердить бумагами. Скорее всего, да, а если нет – лучше найти другую машину.

Оба мотора надежны, с цепным приводом ГРМ. Двигатель FB16B более спокойный, чем двухлитровый FB20B (или FB20Х у гибридной версии). Во всяком случае, ярко выраженным масложором не страдает. Но ресурс у него поменьше. Конструктивно они схожи, недуги у них общие – не терпят пониженного уровня масла и скверно реагируют на перегрев.

Подвеска крепкая, так что многие проходят ямы ходом. Это ускоряет разрушение ступичных подшипников и рулевой рейки – убить их можно к 50 тысячам км. Лакокрасочное покрытие по-японски мягкое и быстро обрастает сколами, но стремительной коррозии нет.

По тем же ценам предлагают и XV с правым рулем. Но это уже модели второго поколения – набор главных агрегатов у них тот же.

Многие запчасти для Subaru, в том числе для вариаторов – дефицит. Но достать можно любую, разве что ждать придется долго.

Nissan Qashqai

За 1,5 млн рублей доступно второе поколение – машины 2014-2017 годов, в том числе с пробегами менее 100 тысяч км. Классического автомата также не бывает, МКП найти несложно. Привод передний или полный.

С моторами 1.2 (115 л.с.) здесь служит Jatco JF015E – в большинстве случаев не позже 150 тысяч км ему требуется дорогостоящая ревизия. А нередко и полная замена. Да и сам двигатель 1.2 – не подарок.

Так что, если нужен Qashqai с вариатором, лучше искать двухлитровый мотор или дизель. Дизель Renault R9M 1.6 (130 л.с.) неплох, но быстро растягивает цепь ГРМ и засоряет клапан EGR. Самый практичный выбор – благополучный атмосферник 2.0 (144 л.с.). Сочетается с вариатором Jatco JF016E.

Этот агрегат заточен на моторы до 2,5 л и более высокий крутящий момент. Вариатор работает не на пределе, тем не менее вопросов к нему много. Известны случаи кончины еще до 40 тысяч км, когда положена первая замена рабочей жидкости. Но в большинстве выдерживает 200 тысяч км и больше.

Не терпит грязное масло. Самая распространенная болезнь – засорение клапана маслонасоса или соленоидов. Ремонт соленоидов при этом не предусмотрен – только замена всего гидроблока.

Город для него считается сложными условиями работы — смену масла лучше участить, хотя бы до интервала 30 тысяч км.

Этот же вариатор работает на X-Trail и Murano, Mitsubishi Outlander и Renault Koleos. А хлипкий JF015E – на Mitsubishi ASX.

Toyota RAV4

За 1,5 млн рублей выставляют машины третьего поколения 2010-2012 годов (рестайлинг). Предложений с гидромеханическим автоматом больше, но за те же деньги они старше (2006-2010) и у них выше пробег. Привод почти у всех машин полный.

Модель в целом очень надежная. Вариаторы – не исключения. Но классические автоматы потенциально служат вдвое дольше – при сопоставимых расходах на обслуживание.

Это не очень расторопные четырехступенчатые агрегаты Aisin U140F или U241E. По ресурсу превосходны, но после рестайлинга (2010) сохранились только при моторе 2.4 в дорогих версиях Long или дизеле 2.2.

Базовый же двигатель 2.0 (148, 158 л.с.) стал сочетаться только с МКП и вариатором К111 (K111F для 4х4).

«Надежность» применительно к CVT следует понимать так: надежен, пока исправен. В этом смысле K111 ненамного превосходит аналоги Jatco – негативные процессы в вариаторах Aisin (эта фирма делает все трансмиссии для Тойоты) развиваются медленнее. Средний срок службы оценивают в 150-180 тысяч км. То есть, половина все-таки доживает до 200 тысяч.

Набор недугов схож и также связан с загрязнения масляных каналов продуктами износа. Итоговая мораль: меняйте масло чаще.

При рестайлинге базовый мотор 2.0 заменили новым – с индексом 3ZR-FAE. У него появились гидрокомпенсаторы, но также и капризная система изменения подъема клапанов (Valvematic). Мотор ест много масла (быстрая закоксовка), недолговечен насос системы охлаждения. В остальном RAV4 – прекрасная машина.

Chery Tiggo 4/Tiggo 5

За 1,5 млн рублей – Tiggo 5 2017-2018 годов или Tiggo 4 2019-2020 годов, в том числе с пробегами около 50 тысяч км. Альтернатива вариатору – МКП. Привод только передний.

Из всех актуальных на вторичке «китайцев» вариаторы наиболее массово применены на кроссоверах линейки Tiggo.

С двухлитровыми моторами SQRD4G20 (122 л.с.) и SQR484F (136 л.с.) сотрудничает вариатор под кодовым названием CVT7 и индексом QR019CHA или QR019CHB (различаются передаточным числом главной передачи).

Это самостоятельная разработка Chery. Три года ее обкатывали на внутреннем рынке, и только в 2014-м (после модернизации) выпустили на внешний.

Изначально хотели сделать не менее выносливый CVT, чем Jatco и Aisin. Многие решения прямо заимствовали у них. В частности, применены те же ремень и соленоиды, что у Jatco. Но многие иные элементы «усиленные», что отразилось на массе агрегата.

Обильных сведений о ресурсе и поломках пока не накопилось, но первая переборка обычно назревает в интервале 100-150 тысяч км – как у конкурентов. Набор неисправностей примерно такой же, обусловлен общими принципами конструкции.

В пользу выбора Chery говорят возраст и пробег – за те же деньги они намного меньше, чем у «японцев». Двигатели – близкая родня (SQRD4G20 – дальнейшее развитие SQR484F под Евро-5). Ресурс оценивают в 300 тысяч км.

Кузов в возрасте 5-7 лет у кроссоверов Chery еще не начинает гнить. И особой проблемы с запчастями сейчас нет.

Минус – «китайцы» быстрее теряют цену на вторичке, чем «японцы», и ликвидность их хуже.

Финальные выводы

В интернете популярны статьи с двумя посылами: «Бойтесь вариаторов» и «Не бойтесь вариаторов». Авторы тех и других достаточно четко аргументируют свою позицию. А истина где-то посередине: как и все сложные коробки передач, CVT рано или поздно изнашиваются и выходят из строя.

Иногда слишком рано – они намного нежнее, чем гидромеханические автоматы. Цена их ремонта часто зависит от того, как долго оттягивали этот самый ремонт с момента проявления первых симптомов. Порой агрегат удается починить малой кровью, иногда – «заменой в сборе».

Если денег хватает только на машину с пробегом 100-150 тысяч км, рациональнее подыскать вариант с хорошим классическим автоматом. Его тоже, вероятно, скоро придется перебрать, но служит он в среднем дольше.

Если же вы не боитесь утруждать правую руку и левую ногу, то близкий к идеалу кроссовер – RAV4 с механической коробкой. Которая переживет двигатель, а может быть и кузов.

Простые по конструкции и нетребовательные в эксплуатации – тут 5 кроссоверов 4х4 дешевле миллиона