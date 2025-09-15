7 неудобных вопросов при выборе нового или подержанного автомобиля

Эксперт Ревин подсказал, с чего лучше начинать подбор автомобиля

Часто при выборе товаров мы опираемся на рекламу, мнения родственников и соседей, хотим мы того или нет. При этом совершенно забываем про свое мнение и ожидания. Как следствие – покупаем то, что нас в результате разочаровывает. Чтобы выбраться из такой западни, следует просто разобраться, для чего именно нам нужна рассматриваемая к покупке вещь. В нашем случае – автомобиль.

Вопрос 1. Для чего вам нужен автомобиль?

Первым делом нужно определить, для чего нужен автомобиль. Ведь принципиально разные машины потребуются любителю рыбалки и человеку для поездок по городу. Многодетной семье нужен иной автомобиль, чем любителю со вкусом прокатиться по ночному городу. Путешественник выберет другую машину, чем урбанист, задумавшийся об электрокаре.

Но, к сожалению, приобрести и содержать несколько автомобилей могут очень немногие семьи.

Тогда становится очевидным, что нужен универсальный автомобиль. И такой появился еще в прошлом веке. Назвали его, конечно же, универсал. Двухобъемный кузов позволял решать большее количество задач, стоящих перед семьей, чем седан или хэтчбек.

Универсал Волга ГАЗ-22. Мечта хозяйственных людей в прошлом и коллекционеров в настоящем.

Сегодня продолжением идеи универсального двухобъемного кузова стали кроссоверы всех мастей. Недаром же в свидетельстве о регистрации кроссовера так и написано: тип ТС – универсал легковой.

И тут мы плавно переходим к выбору типа автомобиля.

Вопрос 2. Легковой, кроссовер или внедорожник?

Автомобиль для хороших дорог может быть очень разным – от небольшого Kia Picanto до крупных седанов наподобие вроде Hongqi H9, Volvo S90 или BMW 7-й серии. Но их объединяет одно. Владелец не собирается залезать в грязь по доброй воле, а дороги на всех его маршрутах имеют твердое покрытие.

При прочих равных условиях такой легковой автомобиль имеет ряд преимуществ перед кроссовером того же класса. Это более низкие цена при покупке, меньший расход топлива и умеренные затраты на ТО. Вместе с тем автомобиль и его агрегаты окажутся долговечнее, а комфорт для водителя и пассажиров – выше.

Кроссовер сейчас остромоден, поэтому критиковать его – навлекать на себя гнев читателей. Но, все же, обратите внимание на то, что во многом вами манипулируют маркетологи. На самом деле, трудоемкость изготовления легкового автомобиля и кроссовера сопоставимы, или даже равны при условии использования монопривода. Материалов расходуется чуть больше, а цену можно увеличить по сравнению с седаном весьма прилично – ведь это же кроссовер!

Объективно, кроссовер хорош тем, что это почти всегда удобный двухобъемный кузов, несколько больший клиренс и (далеко не всегда) полный привод.

Как и с кузовами легковых авто (лифтбек, четырехдверное купе), с кузовами кроссоверов тоже экспериментируют, создавая, например, кросс-купе – по сути, тот же лифтбек.

Владельцам кроссовера подвергать его специальным испытаниям на проходимость я не советую. На них полный привод играет роль соломки, которую машина может подстелить в случае необходимости. Иногда он нужен для того, чтобы выбраться из заснеженного двора, иногда – не застрять на плохо почищенной зимой дороге к даче. И не более того. Иначе дорогой автомобиль (а они все теперь дорогие) быстро потребует ремонта.

И, напоследок, рассмотрим внедорожники. Характерные черты – полный привод с возможностью блокировки межосевого дифференциала или схема с жестким подключением передней оси. Полезны и межколесные блокировки. Такие машины хороши для частых вылазок на природу, но на трассах и в городе они чувствуют себя словно не в своей тарелке. Повышенные шум и вибрация от внедорожных шин, высокий расход топлива, не всегда филигранная управляемость. Недаром Джереми Кларксон говорил: «Купить внедорожник, живя в городе, — все равно, что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня».

Вопрос 3. Двигатель турбированный, атмосферный или турбодизель?

Начнем с самой редкой категории моторов – с дизелей. Разница в расходе топлива нивелируется более высокой ценой солярки. В ремонте сложен и дорог, а потому машину с дизелем не следует искать на вторичном рынке. Поэтому я бы посчитал этот тип двигателей наименее предпочтительным.

Современные двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском в огромных количествах занесло к нам восточным ветром. Но у них есть ряд органических недостатков. Высокая литровая мощность при условии изготовления базовых деталей из недорогих материалов приводит к ограничению ресурса. Деформация ажурных легкосплавных блоков вызывает масложор, быстро зарастают отложениями впускные клапаны, что может доводить их до прогара при пробеге едва за 100 тысяч км. Эти двигатели очень теплонагружены, а потому чувствительны не только к утечкам антифриза, но и к засорению радиаторов.

Вердикт таков – новыми моторы такого типа эксплуатировать можно, а вот приобретать машины с ними на вторичном рынке следует только после вдумчивой диагностики.

Моторы «старого поколения», которые, кстати, и сегодня можно приобрести вместе с новыми машинами. Эти двигатели не имеют турбонаддува, а впрыск топлива происходит во впускной трубопровод. Настолько простые агрегаты чаше обеспечивают большой ресурс, хотя и не потрясают характеристиками. Расход топлива у них будет ощутимо больше, но в эксплуатации они создают намного меньше проблем. На вторичном рынке выбирать машины с такими моторами – это обеспечить себе несколько лет беспроблемной эксплуатации.

Вопрос 4. Коробка механика, автомат, вариатор или робот?

Механическая коробка передач наиболее долговечна, проста, и при грамотном использовании обеспечивает невысокий расход топлива. При этом она неудобна в городе и для начинающих водителей.

Автомат (АКП) – самый надежный тип коробки передач для двухпедальных автомобилей. При хорошем охлаждении (следите за чистотой радиаторов) и своевременной замене жидкости ходит, порой, не меньше двигателя, в паре с которым работает.

Вариатор – агрегат нежный. Не любит светофорных гонок, очень быстрой езды, больших нагрузок при недостаточном прогреве. Идеальные условия для него – спокойный водитель, неспешно перемещающийся по городу или нескоростным загородным дорогам. Вместе с тем вариатор весьма экономичен и удобен в эксплуатации.

Роботизированная коробка передач даже с двумя мокрыми сцеплениями – агрегат не очень предсказуемый. У одних производителей он получается лучше, у других – хуже. Что уж говорить об агрегатах с сухими сцеплениями, или, тем более, о роботах с одним сцеплением.

Вопрос 5. Монопривод или полный?

Берите автомобиль с полным приводом, только если вам действительно нужна повышенная проходимость. Если полный привод практически не используется по назначению, то он вредит шумом, вибрацией, повышенным расходом топлива, а также большим износом мотора и коробки передач.

На расчищенной от снега улице в подмосковном поселке серьезный внедорожник соскользнул двумя колесами в канаву. И – все. Пришлось идти за трактором.

Передний привод гораздо лучше заднего с точки зрения устойчивости и управляемости автомобиля. Переднеприводные машины легче, компактнее, экономичнее и безопаснее.

Вопрос 6. Автомобиль какого производителя выбрать?

Европейская школа автомобилестроения имеет за плечами более чем вековую историю, что позволяет избегать грубых ошибок при проектировании. Вместе с тем европейские нормы по выбросам вредных веществ заставляют создавать все более изнеженные автомобили со множеством сложных систем.

Японская и затем корейская школы создавали автомобили для завоевания рынков Европы, а также США. И неплохо преуспели в этом. В их автомобилях до сих пор можно встретить надежные атмосферные моторы, проверенные годами трансмиссии и другие надежные технические решения.

Честный атмосферник под капотом Toyota Camry.

Китайские автомобили заполнили наш рынок не в результате честной конкурентной борьбы, а из-за самоустранения конкурентов. Налицо монополия. Поэтому цены стали неоправданно высокими, а качество… пока не проверено (мало какие машины успели проехать 100 тысяч и более километров).

Автомобили отечественного производства, несмотря на новые названия, все относятся к классу В. А потому выбор среди них – это седан, универсал и лифтбек.

Вопрос 7. Красненькую?

Такая машина на слякотной улице – словно солнечный луч.

И только теперь можно задуматься о цвете, но и тут стоит подбирать колер под задачи. Цвета автомобилей делятся на три главных категории.

Практичные. Белый – не греется на солнце. Серебристый – не видна грязь.

Престижные. Черный, темно синий. Что в них хорошего – сказать сложно. Это самые маркие цвета, а в результате особенностей человеческого восприятия темные объекты кажутся меньше... И стоило ли покупать, например, огромный Toyota Land Cruiser 300, если он черный?

Веселые. Можно смело выбирать любой из ярких цветов, который нравятся лично вам. Тут и оранжевый, и красный, и желтый, и зеленый. Уверен, что в оранжевом автомобиле грустить водитель и пассажиры будут реже.

