5 лучших внедорожников для охоты и рыбалки

У каждой из моделей свои особенности, на которые обратили внимание специалисты.

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Сезон летних отпусков многие россияне предпочитают проводить на природе, поэтому эксперты сервиса покупки и продажи авто онлайн СберАвто назвали лучшие машины для поездок на охоту и рыбалку.

Оценивали модели по таким параметрам, как проходимость, надежность и вместительность, также специалисты проанализировали запросы охотников и рыболовов, являющихся клиентами сервиса, на помощь в подборе автомобиля.

1. Lada Niva Legend: легкий и дешевый вариант



(от 632 900 руб; средняя стоимость на вторичном рынке — 270 000 руб.)

Lada Niva Legend (цена нового автомобиля 3 дв. — от 632 900 рублей, средняя стоимость на вторичном рынке 270 000 руб.)

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Трехдверная Лада Нива (она же Лада 4x4 и Niva Legend) уже немолода — с момента запуска прошло 43 года. За это время она неоднократно модернизировалась.

На бездорожье машина приятно удивит хорошей проходимостью. Полноприводный автомобиль с высоким дорожным просветом отлично чувствует себя в условиях бездорожья и при массе чуть больше 1200 кг довольно легок в управлении. Полноценный полный привод, а также короткая колесная база (2200 мм у трехдверки, чуть больше у пятидверки — 2700 мм) обеспечивают хорошую геометрическую проходимость, а значит, возможность преодолевать различные препятствия на пути в лес или к водоему. Кроме того, у Niva Legend относительно небольшая снаряженная масса в 1285 кг, что делает внедорожник достаточно легким.

Доступность и простота технического обслуживания для Lada Niva Legend позволяют не бояться дорогостоящего ремонта.

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