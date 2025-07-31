#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Авторынок и цены: когда брать машину выгоднее всего?
31 июля
Авторынок и цены: когда брать машину выгоднее всего?
«За рулем»: новые авто надо покупать сейчас, а...
Как продлить жизнь шинам: секреты аккуратного вождения
31 июля
Как продлить жизнь шинам: секреты аккуратного вождения
Эксперты назвали топ-5 правил аккуратного...
Троицкий мост в Санкт-Петербурге
31 июля
Этот разводной мост на самом деле был поворотным
«За рулем» рассказал о необычной конструкции...

Лада Искра получит новый мощный мотор

АВТОВАЗ оснастит Lada Iskra новым 120-сильным двигателем в 2026 году

АВТОВАЗ планирует оснастить модель Lada Iskra новым 120-сильным двигателем, который будет заимствован от кроссовера Azimut.

Рекомендуем
Дебют Tenet T8: что мы знаем о новом кроссовере из Калуги? Смотрите в видео «За рулем»

В настоящее время Lada Iskra предлагается с несколькими силовыми установками.

Базовым является 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с., который комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой. Также доступен 1,6-литровый мотор мощностью 106 л.с. с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

В следующем году ожидается появление нового форсированного 16-клапанного атмосферного двигателя объемом 1,6 литра, мощностью 120 л.с., который, вероятнее всего, будет сочетаться с шестиступенчатой механикой и вариатором.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Улучшенный агрегат будет особенно полезен для самой тяжелой версии, универсала Lada Iskra SW Cross, который с 106-сильным мотором и вариатором разгоняется до 100 км/ч за 13 секунд и имеет максимальную скорость 172 км/ч.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Новые госпошлины с 1 сентября 2025 года
МВД РФ против ужесточения правил допуска к вождению лиц старше 60 лет
Что там ещё придумали китайцы? Изучаем гаджеты для автомобилей

Ранее «За рулем» перечислил пять очень динамичных серийных автомобилей из 90-х.

Источник: Quto

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 10
31.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв