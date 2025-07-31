Лада Искра получит новый мощный мотор

АВТОВАЗ оснастит Lada Iskra новым 120-сильным двигателем в 2026 году

АВТОВАЗ планирует оснастить модель Lada Iskra новым 120-сильным двигателем, который будет заимствован от кроссовера Azimut.

В настоящее время Lada Iskra предлагается с несколькими силовыми установками.

Базовым является 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с., который комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой. Также доступен 1,6-литровый мотор мощностью 106 л.с. с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

В следующем году ожидается появление нового форсированного 16-клапанного атмосферного двигателя объемом 1,6 литра, мощностью 120 л.с., который, вероятнее всего, будет сочетаться с шестиступенчатой механикой и вариатором.

Улучшенный агрегат будет особенно полезен для самой тяжелой версии, универсала Lada Iskra SW Cross, который с 106-сильным мотором и вариатором разгоняется до 100 км/ч за 13 секунд и имеет максимальную скорость 172 км/ч.

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Источник: Quto