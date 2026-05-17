Эти внедорожники без проблем проезжают больше 300 тысяч км

Topspeed составил топ-10 внедорожников, которые не ломаются годами

Портал Topspeed представил рейтинг автомобилей, которые способны выдерживать огромные пробеги без серьезных поломок. В нем оказались модели, проверенные годами эксплуатации в самых суровых условиях.

Абсолютным чемпионом списка стал легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser. Вероятность того, что эта машина преодолеет отметку в 320 тысяч километров, эксперты оценили высоко – в 47,5%.

Практически такой же результат, 47,5%, продемонстрировал Toyota 4Runner – ему досталась вторая строчка рейтинга. А замкнул тройку лидеров еще один представитель японского бренда – Toyota Sequoia с показателем 41,1%. Что характерно, все призовые места достались именно моделям Toyota, чья репутация в плане надежности давно не вызывает сомнений.

Среди остальных участников рейтинга тоже оказалось немало крепких «середнячков». В него вошли: Toyota Highlander (32,9%), Honda Pilot (31,1%), Chevrolet Suburban (28,7%). Также в списке отметились Honda CR-V (27,5%) и Toyota RAV4 (27,1%). Замыкают десятку Subaru Outback (23,9%) и Acura MDX (23,6%).