Водителям объяснили смысл изменения процедуры проверки на опьянение

Юрист Воропаев: Новый порядок проверки водителей на опьянение сэкономит время

В России меняют правила игры для автомобилистов и инспекторов ГИБДД. Процедуру освидетельствования на алкогольное опьянение решено сделать менее забюрократизированной – количество бумаг, которые приходится заполнять, серьезно сократится. Автоюрист Лев Воропаев пояснил, что это значит на практике.

По его словам, из обихода уберут два главных документа: протокол об отстранении от руля и протокол задержания машины. Теперь все необходимые отметки – время, место, причина – можно будет вписать в другие сопутствующие бумаги. «Автомобилистам станет проще понимать, что именно происходит на каждом этапе освидетельствования, поскольку информацию будут подавать в более доступной форме», – подчеркнул эксперт.

Правда, вместе с упрощением возникают и вопросы. Воропаев отметил, что пока до конца не ясно, как будут фиксировать признаки опьянения без отдельного протокола. Кроме того, непонятно, куда записывать данные о внешнем состоянии авто до отправки на штрафстоянку – чтобы потом у водителя не было претензий по поводу новых царапин или вмятин. «Важно определить, куда будут вписывать эти данные, чтобы в момент, когда водитель будет забирать машину, у него не возникали вопросы о том, откуда взялись повреждения», – пояснил юрист.

Впрочем, эксперт успокоил: суть самой проверки не поменяется. Главный плюс нововведения – экономия времени. Вместо того чтобы корпеть над тремя-пятью лишними формулярами, инспектор сможет быстрее завершить процедуру и отпустить водителя.

Напомним, что соответствующие поправки Госдума приняла 13 мая сразу во втором и третьем чтениях. Раньше, когда инспектор подозревал нетрезвого водителя, приходилось заполнять целую кипу бумаг. Авторы закона решили упростить жизнь всем участникам процесса.

Источник:  360.ru
Ушакова Ирина
17.05.2026 
