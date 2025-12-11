Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Опубликован подробный отчет о том, из каких компонентов собрана Лада Искра

Для начала ответим на вопрос в заголовке. Помимо порогов и лонжеронов оцинковано практически всё наружное оперение. За исключением крыши – и у седана, и у универсала сколы на ней нужно будет подкрашивать в первую очередь. Весь стальной прокат – российского производства.

К сборке кузова машин из пресс-парка вопросов у нас нет – сопряжения деталей аккуратные, зазоры ровные.

Лакокрасочное покрытие везде лежит хорошо, слоем более 110–120 микрон: для сборки Искры в Тольятти установили новую автоматизированную линию сварки кузовов из 17 роботизированных комплексов и попутно обновили парк роботов на линии окраски.

Стекла по кругу – производства ­компании БОР. Фары и фонари – из Киржача, компании Автосвет.

Многие элементы салона Искра позаимствовала у Весты. Например, руль и подрулевые переключатели (изначально Renault), блок стеклоподъемников с функцией автодоводчика для передних дверей. Подвесная электронная педаль газа – российской фирмы Рикор. А обогрев сидений – производства компании с уютным названием Теплодом.

Двигатель ВАЗ‑21129 (106 л. с.) известен с 2015 года. Чугунный блок, алюминиевая 16‑клапанная головка с гидрокомпенсаторами, ременной привод ГРМ и пластиковый впуск с системой изменения длины.

Обе доступные с этим мотором коробки, шестиступенчатая механика или вариатор (ЗР № 11, 2024) – китайской компании WanLiYang. Приводные валы – неизвестной компании Mobyp.

С маркировкой Mobyp встречаются и другие узлы – например, вакуумный усилитель тормозов. Аккумуляторная батарея на тестовой машине вообще не несет на себе ни одной этикетки, и могла быть сделана где угодно.

Много комплектующих производства компании Итэлма: блок управления двигателем, блок АБС, форсунки, генератор.

Компрессор кондиционера – из Китая, а соседствующий электровентилятор системы охлаждения – отечественного производства. Равно как и набор фильтров для двигателя и салона.

О марке ремня привода ГРМ расскажем позже – диагностических окон нет, а снятие кожуха подразумевает множество трудоемких операций, включая вывешивание силового агрегата. Ремень же привода навесных агрегатов – китайской марки Sincare.

Индивидуальные катушки зажигания Torch – тоже китайские. Свечи зажигания с чешским именем Brisk – локального тольяттинского производства. Аналогично и экс-японская, а ныне нижегородская проводка Yazaki.

Продолжение - на следующей странице.