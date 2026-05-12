Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта

Автоэксперт Федотов: Перед летом необходимо промыть радиаторы в автомобиле

С наступлением жары риск перегрева двигателя резко возрастает, и подготовка авто к летнему сезону становится не просто рекомендацией, а необходимостью. Эксперт по автоподбору и создатель техцентра « Chevrolet – Classic» Иван Федотов рассказал, на что обратить внимание в системе охлаждения, чтобы не остаться на обочине в зной.

По словам Федотова, критический узел в жару – это радиатор. Причём речь идёт не только о его внешнем состоянии, но и о внутреннем, о котором многие забывают.

Забитые соты радиатора грязью, насекомыми или тополиным пухом резко снижают эффективность теплообмена. Эксперт советует провести его промывку – либо самостоятельно, продув сжатым воздухом с внутренней стороны (от вентилятора к решётке), либо доверить процедуру профессионалам на профильном сервисе.

Следующий по важности элемент – расширительный бачок. Опытные водители знают, что уровень антифриза должен находиться строго между отметками MIN и MAX на холодном двигателе.

Однако, предупреждает Федотов, мало просто долить жидкость до нормы. Важно проверить её состояние: антифриз не должен быть мутным, с осадком или изменять цвет. В идеале – заливать свежий состав, соответствующий требованиям производителя автомобиля.

Термостат – ещё один «слабый» узел. Если двигатель греется до рабочей температуры слишком долго или, наоборот, быстро перегревается, проблема может скрываться именно в нём.

Датчик, по мнению эксперта, стоит проверить в сервисе – на многих машинах его замена недорога, зато последствия внезапного отказа могут вылиться в дорогой ремонт.

Не последнюю роль играет и крышка радиатора. Между прочим, часто именно из-за неё система теряет герметичность. Если клапан сброса давления заклинило, то антифриз начнёт выкипать, а мотор перегреваться.

Самый простой способ понять, всё ли в порядке – понаблюдать за вентилятором охлаждения. Федотов поясняет: если на прогретом до рабочих температур двигателе при включённом кондиционере вентилятор не запускается или работает нестабильно, это повод для немедленной диагностики.

В запущенных случаях неработающий вентилятор приводит к тому, что охлаждающая жидкость закипает буквально через несколько минут стоянки в пробке.

Эксперт также напоминает, что утечки антифриза нельзя игнорировать. Даже небольшой подтёк на стыке патрубков может в жару превратиться в фонтан, и тогда перегрев случится мгновенно.

Поэтому перед дальней поездкой стоит визуально осмотреть все шланги, хомуты и соединения на предмет трещин и влажных следов.