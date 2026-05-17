Пожалуй, самая брутальная Волга 4х4 — кто ее создал?

«За рулем» рассказал историю брутальной Волги ГАЗ-3102 на шасси УАЗ

Обозреватель «За рулем» Сергей Канунников рассказал полную историю попыток создания полноприводной Волги.

Он напомнил, что тема зародилась еще в 1955-м, с полноприводного ГАЗ-М72 с кузовом Победы, и все следовавшие за ней поколения Волги так или иначе получали вариант с полным приводом.

Но в советскую пору газовцам ни разу не удалось довести такую машину до серийного производства. В 1990-е к делу подключились тюнинговые фирмы, рассказывает Канунников.

Полноприводная Волга от дизайн-центра «Вешняки»

Одним из первых был новокузнецкий «Техносервис», водрузивший кузов универсала ГАЗ-31022 на раму УАЗа вместе с ульяновскими же агрегатами. Но были ребята, следовавшие тому же канону, но в более радикальном изводе: платформу УАЗ они «срастили» с кузовом, пожалуй, самой брутальной Волги – седаном ГАЗ-3102.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Пример оказался заразительным. Аналогичные конструкции стали строить владельцы Волг самостоятельно и небольшие тюнинговые фирмы. В частности, дизайн-центр «Вешняки» спроектировал машину на шасси УАЗ, но с кузовом ГАЗ-3102. О том, какие ходовые качества были у этого гибрида, люди могли лишь мечтать. Часть этих машин оснащали пружинными передними подвесками — ведь их ставили и на ульяновские вездеходы.

Були и другие попытки наладить выпуск полноприводных Волг.