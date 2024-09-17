Какой радиатор выбрать для Lada Granta — большой ресурсный тест

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«За рулем» нашел выносливые радиаторы для Лады Гранты с наибольшей теплоотдачей

Принцип работы системы жидкостного охлаждения двигателя с годами практически не меняется. Охлаждающая жидкость циркулирует по замкнутому контуру, проходя при повышении температуры через радиатор. Воздух, продувающийся через его соты, охлаждает радиатор – а значит, и жидкость, которая, в свою очередь, охлаждает двигатель.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

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Чем грамотнее изготовлен радиатор, тем выше эффективность системы охлаждения. Радиаторы разных производителей, предназначенные для одной и той же модели, на практике обнаруживают значительное расхождение в реальной теплоотдаче, а также в стойкости к коррозии, воздействию вибраций и ряде других параметров. Насколько велики эти различия, мы решили проверить на примере радиаторов для Гранты – и купили девять образцов стоимостью от 2600 до 7600 рублей.

ACS
Примерная цена 6000 ₽
Упаковка нормальная. Конструкция сердцевины – паяная. Теплоотдача высокая. Аэродинамическое сопротивление низкое. А вот гидравлическое сопротивление довольно высокое. С коррозией проблем нет, но, к сожалению, тест на ЦГН оказался провальным: раздуло трубки, поэтому на испытания вибрацией радиатор не попал.
Рекомендовать не можем.
Hofer HF 708436
Примерная цена 4700 ₽
Нормальная упаковка, паяная конструкция сердцевины. Теплоотдача – лучшая в нашей выборке. Но сопротивления – и гидравлическое, и аэродинамическое – высокие: это нехорошо. По части вибрации и коррозии замечаний нет.
В целом – рекомендуем.
Luzar LRc 0195
Примерная цена 7600 ₽
Нормальная упаковка, паяная конструкция, высокая теплоотдача. Сопротивления средние, замечаний по коррозии и вибростойкости нет. Всё хорошо, кроме высоченной цены: это самый дорогой радиатор в нашей выборке.
В целом – рекомендуем.
Pekar
Примерная цена 6100 ₽
Упаковка нормальная, предусмотрены даже подушечки для установки. Конструкция паяная. Теплоотдача – одна из лучших в выборке. А вот сопротивления – увы, самые высокие. Более того, при виброиспытаниях радиатор прохудился.
Рекомендовать не можем.
Repax
Примерная цена 6000 ₽
Упаковка совсем плохонькая. Конструкция сердцевины – сборная. Теплоотдача невысокая. Гидравлическое сопротивление – наиболее низкое в тесте. Коррозионная стойкость – средняя. А появление течи при виброиспытаниях – приговор.
Рекомендовать не можем.
SAT
Примерная цена 2600 ₽
Упаковка нормальная. Сердцевина сборная. А недостаток обнаружился сразу: теплоотдача вдвое уступает лидерам. На этом фоне даже откровенно низкая цена не радует.
Рекомендовать не можем.
Stellox
Примерная цена 4200 ₽
К упаковке претензий нет. Сердцевина сборная. Но теплоотдача – одна из худших. Да и коррозионная стойкость так себе. Вердикт ясен.
Рекомендовать не можем.
ДЗР
Примерная цена 5500 ₽
Упаковка димитровградского изделия плохая. Сердцевина сборная. Теплоотдача средняя. Гидравлическое сопротивление невысокое, а вот аэродинамическое высоковато. Коррозионная ­стойкость средняя. Других замечаний нет, и в целом работать будет.
Рекомендуем при отсутствии альтернативы.
Птимаш
Примерная цена 4900 ₽
Упаковка нормальная, сердцевина сборная. Теплоотдача средняя. Сопротивления средние. Коррозионная стойкость тоже средняя.
Рекомендуем только при отсутствии альтернативы.

КАК БЫЛО ДЕЛО

С середины восьмидесятых годов на ВАЗе начали использовать радиаторы со сборной сердцевиной толщиной 34 мм с рядным расположением трубок. Такой радиатор прост и недорог в производстве, к тому же его теплоотдачи около 30 кВт хватает для охлаждения не очень мощного мотора.

Чуть позже в продаже появились конструкции радиаторов с шахматным расположением трубок, что позволило немного повысить теплоотдачу.

А технология сборных радиаторов с миндалевидной трубкой позволила делать тонкие сборные сердцевины, по теплоотдаче не уступающие паяным радиаторам.

Программа и методика испытаний

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Основополагающий документ для испытаний – ГОСТ Р 53832–2010 «Автомобильные транспортные средства. Теплообменники и термостаты. Технические требования и методы испытаний». Мы решили провести следующие работы:

1. Определение с помощью тепловой аэрогидравлической трубы гидравлического и аэродинамического сопротивлений, а также теплоотдачи при расходе воздуха 5000 кг/ч и воды 5,5 м³/ч (это контрольная точка для радиаторов ВАЗ). Температура воды по ГОСТ – 80 °C.

Стенд ЦГН (циклической гидравлической нагрузки) поднимал давление до 2 бар с частотой 20 Гц. Каждый радиатор прошел 30 тысяч циклов.
Стенд ЦГН (циклической гидравлической нагрузки) поднимал давление до 2 бар с частотой 20 Гц. Каждый радиатор прошел 30 тысяч циклов.

2. Проверка стойкости к пульсации давления от 0 до 2 атм в течение 30 тысяч циклов. Радиаторы подключали к системе с циркуляционным насосом, где с помощью электрокрана создавали пульсирующее давление. Температура воды в системе – 80 °C.

3. Проверка устойчивости к вибрации на вибростенде. Частота – 20 Гц, амплитуда – ±1,5 мм, ускорение – 3 g, число циклов – 3 млн.

Каждый радиатор трясли на вибростенде – 3 млн циклов.
Каждый радиатор трясли на вибростенде – 3 млн циклов.

4. Проверка стойкости к перепадам температуры. Радиаторы заполняли охлаждающей жидкостью, подключали расширительный бачок с крышкой. Далее – нагрев до +100 °C с выдержкой 4 часа, затем понижение температуры до –40 °C и выдержка 1,5 часа. Скорость понижения и повышения температуры – 2 градуса в минуту. Число циклов – 10.

Радиаторы прошли испытания термическими нагрузками – 10 циклов тепло-холод по 16 часов.
Радиаторы прошли испытания термическими нагрузками – 10 циклов тепло-холод по 16 часов.

5. Определение коррозионной стойкости в камере соляного тумана в течение 96 ч.

Все радиаторы были помещены в соляной туман на 96 часов.
Все радиаторы были помещены в соляной туман на 96 часов.
Герметичность радиаторов на разных стадиях испытаний проверяли в заполненной водой ванне по отсутствию пузырьков воздуха, подаваемого под давлением.
Герметичность радиаторов на разных стадиях испытаний проверяли в заполненной водой ванне по отсутствию пузырьков воздуха, подаваемого под давлением.

ВЫБИРАЕМ РАДИАТОР

Как визуально оценить степень теплоотдачи радиатора? Чем толще сердцевина, чем меньше шаг трубок и чем плотнее стоят наборная пластина и лента, тем больше эффективная площадь радиатора, и соответственно, теплоотдача. Есть еще два основных критерия выбора – брать товар известных производителей, которые хорошо показали себя в наших тестах, и всё же предпочесть паяные конструкции, которые ­чаще дают лучшие показатели.

Результаты испытаний

Требования очевидны. Теплоотдача – чем больше, тем лучше. С сопротивлением, как гидравлическим, так и аэродинамическим всё наоборот: чем меньше, тем лучше.

Вибростойкость и устойчивость к коррозии должны быть высокими. А воздействие ЦГН – циклической гидравлической нагрузки – не должно приводить к появлению механических дефектов конструкции и протечкам.

У радиатора ACS раздуло трубки, и он был снят с испытаний, хотя на коррозию его всё равно проверили.
У радиатора ACS раздуло трубки, и он был снят с испытаний, хотя на коррозию его всё равно проверили.

Результаты наших исследований относятся только к данной выборке изделий. Из девяти проверенных радиаторов четыре имели паяную конструкцию сердцевины, а пять радиаторов – сборной конструкции.

Коррозия сильно повредила радиатор SAT.
Коррозия сильно повредила радиатор SAT.

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В ходе теста мы забраковали пять изделий – два с паяной сердцевиной (ACS, Pekar) и три со сборной (Repax, Stellox, SAT). У паяного радиатора ACS пульсации давления привели к деформации трубок. Радиаторы Repax и Pekar дали течь при виброиспытаниях, а Stellox и SAT показали откровенно низкую теплоотдачу, почти вдвое уступающую лучшим образцам.

В общем, можем рекомендовать только два радиатора – это Hofer и Luzar, но последний и самый дорогой. А радиаторы Птимаш и ДЗР можно посоветовать лишь потому, что остальные оказались еще хуже.

Софико и ноколок

Существует две основных технологии изготовления радиаторов – различают сборные («Софико») и паяные («Ноколок»). Нарицательное название «Софико» произошло от имени французской компании Sofico, которая активно развивала эту технологию. А термин «Ноколок» – это русифицированное название технологии Nocolok, которая полвека назад была разработана немецкой компанией Solvay.

Паяный (фото слева) и сборный (фото справа) радиаторы.
Паяный (фото слева) и сборный (фото справа) радиаторы.

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Считается, что сборные конструкции нечувствительны к пульсации давления и к перепадам температур, но их коррозионная стойкость ниже, так как пластины, которые удерживают трубки, изготовлены из стали. И цена у них ниже, а прочность выше.

Паяные радиаторы чувствительны к пульсации давления и перепадам температур, но коррозии противостоят лучше. Эта технология более дорогая, что ведет к высокой стоимости продукции.

У сборного радиатора в отверстия пакета гофрированной алюминиевой фольги (ленты) вставляются алюминиевые трубки, которые затем на станке расширяют изнутри проходом специальных стержней – дорнов. Из-за такого механического соединения теплопередача между трубками и алюминиевыми пластинами ниже, чем у цельного металла, из-за этого радиатор имеет более низкую теплоотдачу. Поэтому он делается с большей площадью рассеивания (с более толстой сердцевиной).

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Паяный радиатор состоит из алюминиевых трубок овального сечения и гофрированной алюминиевой ленты. Все алюминиевые части радиатора соединяются между собой пайкой путем нагрева в специальной печи, что обеспечивает отличную теплопередачу.

Сегодня автопроизводители на конвейере обычно устанавливают паяные алюминиевые радиаторы, и китайские компании – не исключение.

Комментарий cпециалиста

Алексей Тарасов, заместитель начальника испытательной лаборатории ООО «НПО Талис»:

– Из испытанных нами образцов было два сборных радиатора с явно недостаточной теплоотдачей.

Еще у одного образца на стенде пульсации давления раздуло трубки, а два потекли после виброиспытаний.

И выходит, что требованиям стандарта соответствуют меньше половины образцов.

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Колодочкин Михаил
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«За рулем»
Количество просмотров 18
17.09.2024
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Отзывы о LADA Granta ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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