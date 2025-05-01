Гранта получила две новые топ-версии

АВТОВАЗ запустил продажи обновленных топ-комплектаций Lada Granta

Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила о старте продаж обновленных комплектаций семейства Lada Granta – это седаны и лифтбеки в максимальной версии #Club, а также кросс-универсалы в версии #Quest. На эти версии возвращены функции, которые были утрачены при разрыве соглашений с прежними поставщиками.

Lada Granta в комплектациях #Club и #Quest, возвращенные функции:

климатическая установка с поддержанием температуры

охранный комплекс (сигнализация, иммобилайзер, ключ с ДУ)

противотуманные фары

задние электростеклоподъемники

круиз-контроль с ограничением скорости

задержка выключения головного света на 40 секунд*

*После остановки и отпирания двери водителя необходимо нажать на себя левый подрулевой переключатель – в течение 40 секунд будут работать фары ближнего света.

В обеих комплектациях Гранта может комплектоваться двигателем 1.6 мощностью 90 или 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП.

Новые функции дополнили прежний список оснащения комплектаций #Club и #Quest, в который входили две подушки безопасности, парктроник, подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла, дополнительный пакет шумоизоляции и опциональная мультимедиа EnjoY Pro с камерой заднего вида и сервисами Яндекс Авто.

Производитель сообщает, что стоимость нового оборудования и опций в составе комплектаций #Сlub и #Quest варьируется от 6900 до 69 000 рублей в зависимости от исполнения.