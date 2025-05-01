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Гранта получила две новые топ-версии

АВТОВАЗ запустил продажи обновленных топ-комплектаций Lada Granta

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Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила о старте продаж обновленных комплектаций семейства Lada Granta – это седаны и лифтбеки в максимальной версии #Club, а также кросс-универсалы в версии #Quest. На эти версии возвращены функции, которые были утрачены при разрыве соглашений с прежними поставщиками.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Lada Granta в комплектациях #Club и #Quest, возвращенные функции:

  • климатическая установка с поддержанием температуры
  • охранный комплекс (сигнализация, иммобилайзер, ключ с ДУ)
  • противотуманные фары
  • задние электростеклоподъемники
  • круиз-контроль с ограничением скорости
  • задержка выключения головного света на 40 секунд*

*После остановки и отпирания двери водителя необходимо нажать на себя левый подрулевой переключатель – в течение 40 секунд будут работать фары ближнего света.

В обеих комплектациях Гранта может комплектоваться двигателем 1.6 мощностью 90 или 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП.

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Новые функции дополнили прежний список оснащения комплектаций #Club и #Quest, в который входили две подушки безопасности, парктроник, подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла, дополнительный пакет шумоизоляции и опциональная мультимедиа EnjoY Pro с камерой заднего вида и сервисами Яндекс Авто.

Производитель сообщает, что стоимость нового оборудования и опций в составе комплектаций #Сlub и #Quest варьируется от 6900 до 69 000 рублей в зависимости от исполнения.

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Иннокентий Кишкурно
01.05.2025 
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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