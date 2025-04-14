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Дилер рассказал о перспективах новой топ-версии Lada Granta

Дилер Lada: новая топ-версия Granta #Club появится в салонах в мае

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В марте АВТОВАЗ рассказал об обновлении списка комплектаций Lada Granta. В нем появилась версия #Club с расширенным опциональным оснащением. Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский рассказал о перспективах новинки и о том, когда ждать ее в автосалонах и по какой цене.

У дилеров автомобиль должен появиться в мае. Цена пока неизвестна, но ожидается, что рост цены не превысит 5%, сообщил Шапринский. Также он отметил, что максимальная комплектация Lada Granta все равно останется в существенной разнице в цене по сравнению с начальной версией Lada Vesta, а с Lada Iskra разница будет чуть меньше.

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Lada Granta
Lada Granta

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Что касается целевой аудитории, то топовой Lada Granta могут заинтересоваться те, кто рассматривал Vesta в базовой версии.

Седан Granta в исполнении #Club до обновления состава опций стоил от 1 124 000 рублей, лифтбек – от 1 154 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 8
14.04.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-36