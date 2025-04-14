Дилер рассказал о перспективах новой топ-версии Lada Granta

Дилер Lada: новая топ-версия Granta #Club появится в салонах в мае

В марте АВТОВАЗ рассказал об обновлении списка комплектаций Lada Granta. В нем появилась версия #Club с расширенным опциональным оснащением. Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский рассказал о перспективах новинки и о том, когда ждать ее в автосалонах и по какой цене.

У дилеров автомобиль должен появиться в мае. Цена пока неизвестна, но ожидается, что рост цены не превысит 5%, сообщил Шапринский. Также он отметил, что максимальная комплектация Lada Granta все равно останется в существенной разнице в цене по сравнению с начальной версией Lada Vesta, а с Lada Iskra разница будет чуть меньше.

Lada Granta

Что касается целевой аудитории, то топовой Lada Granta могут заинтересоваться те, кто рассматривал Vesta в базовой версии.

Седан Granta в исполнении #Club до обновления состава опций стоил от 1 124 000 рублей, лифтбек – от 1 154 000 рублей.

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Источник: «Автостат»