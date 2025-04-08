Lada Гранта появилась в Эмиратах — первые реальные фото

На дорогах в ОАЭ впервые заметили автомобиль Lada Granta

В Сети появились снимки российского автомобиля Lada Granta, припаркованного на обочине где-то на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Опубликовавший снимки источник со ссылкой на автора фото утверждает, что машина встала на учет более полугода назад – об этом говорит серия регистрационных знаков. Также отмечается, что на номерные таблички нанесен логотип Pearl Motors.

Как известно, эта расположенная в Дубае компания осенью 2024 года стала официальным дистрибьютором бренда Lada в ОАЭ. Примерно в это время в бета-режиме заботал сайт Lada в Эмиратах, так что вероятно, перед нами один из первых автомобилей Lada Granta, попавший в страну.

Напомним, официальный прием заказов на автомобили Lada стартовал в Дубае в ноябре 2024 года. Арабская линейка состоит из моделей Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel – как утверждалось, каждую из машин можно взять на тест-драйв.

Компания Pearl Motors сразу получила несколько заказов на Ниву Legend, которая при местной цене около 70 тысяч дирхамов (примерно 19 тысяч долларов) конкурирует в ОАЭ с моноприводными Nissan Kicks, Hyundai Venue, Kia Sonet и Jetour Dashing. Доставка российских машин до ОАЭ занимает 2-3 месяца. Традиционно Pearl Motors занимается на продажах и обслуживании редких и премиальных машин, суперкаров.

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Источник: Автопоток