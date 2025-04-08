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Lada Гранта появилась в Эмиратах — первые реальные фото
8 апреля
Lada Гранта появилась в Эмиратах — первые реальные фото
На дорогах в ОАЭ впервые заметили автомобиль...
Семиместный седан (лимузинов с перегородкой сделали очень мало) с тремя рядами сидений был короче некоторых американских пятиместных аналогов. Дизайн близок по стилистике к автомобилям Packard середины 1950‑х годов и уже к моменту своего появления выглядел не самым свежим.
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Lada Гранта появилась в Эмиратах — первые реальные фото

На дорогах в ОАЭ впервые заметили автомобиль Lada Granta

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В Сети появились снимки российского автомобиля Lada Granta, припаркованного на обочине где-то на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Опубликовавший снимки источник со ссылкой на автора фото утверждает, что машина встала на учет более полугода назад – об этом говорит серия регистрационных знаков. Также отмечается, что на номерные таблички нанесен логотип Pearl Motors.

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Как известно, эта расположенная в Дубае компания осенью 2024 года стала официальным дистрибьютором бренда Lada в ОАЭ. Примерно в это время в бета-режиме заботал сайт Lada в Эмиратах, так что вероятно, перед нами один из первых автомобилей Lada Granta, попавший в страну.

Напомним, официальный прием заказов на автомобили Lada стартовал в Дубае в ноябре 2024 года. Арабская линейка состоит из моделей Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel – как утверждалось, каждую из машин можно взять на тест-драйв.

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Компания Pearl Motors сразу получила несколько заказов на Ниву Legend, которая при местной цене около 70 тысяч дирхамов (примерно 19 тысяч долларов) конкурирует в ОАЭ с моноприводными Nissan Kicks, Hyundai Venue, Kia Sonet и Jetour Dashing. Доставка российских машин до ОАЭ занимает 2-3 месяца. Традиционно Pearl Motors занимается на продажах и обслуживании редких и премиальных машин, суперкаров.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
08.04.2025 
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-37