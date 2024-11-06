АВТОВАЗ рассказал, будет ли продаваться Lada Iskra на рынке ОАЭ

На АВТОВАЗе не решили, выйдет ли в продажу Lada Iskra в Арабских Эмиратах

Возможность начала продаж новой Lada Iskra в ОАЭ зависит от решения партнеров компании в этой стране, рассказали в пресс-службе российского концерна.

Отвечая на вопрос, намеревается ли АВТОВАЗ продавать новую Lada Iskra в ОАЭ, в компании ответили, что их партнеры самостоятельно формируют модельный ряд для своего рынка.

Ранее сообщалось, что в бета-режиме начал работать сайт Lada в ОАЭ. На нем можно ознакомиться с текущим модельным рядом Lada, включая все модификации Granta, Vesta. Также на сайте представлена информация о фургоне и универсале Largus, внедорожниках Niva Legend и Travel, а также линейке Sport и Sportline.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: Газета.Ru