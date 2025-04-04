Эти автомобили стали лидерами продаж в начале весны

Lada Granta стала самым популярным новым автомобилем в России в марте

В России по итогам марта 2025 года самые высокие продажи были зафиксированы у Lada Granta (реализовано за месяц 10,7 тыс. штук, -42,9% относительно марта 2024 года). На второй строчке находится Lada Vesta (7,2 тыс. штук; -35,6%).

Самой популярной иномаркой остается кроссовер Haval Jolion (4 тыс. штук; -37,9%). Далее следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (3,4 тыс. ед.; -34,4%), Lada Niva Travel (2,8 тыс. ед.; -46,8%) и Niva Legend (2,5 тыс. ед.; -47,9%).

Также в топ-10 самых продаваемых авто вошли Haval M6 (2 тыс. ед.; -42%), Lada Largus (2 тыс. ед.; рост в 66,5 раза), Geely Monjaro (2 тыс. ед.; -61,5%) и Chery Tiggo 4 Pro (1,9 тыс. ед.; -41,4%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели два кроссовера и пикап популярного бренда – на 50–600 тыс. рублей.

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Источник: «Автостат»