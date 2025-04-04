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Эти автомобили стали лидерами продаж в начале весны

Lada Granta стала самым популярным новым автомобилем в России в марте

В России по итогам марта 2025 года самые высокие продажи были зафиксированы у Lada Granta (реализовано за месяц 10,7 тыс. штук, -42,9% относительно марта 2024 года). На второй строчке находится Lada Vesta (7,2 тыс. штук; -35,6%).

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Самой популярной иномаркой остается кроссовер Haval Jolion (4 тыс. штук; -37,9%). Далее следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (3,4 тыс. ед.; -34,4%), Lada Niva Travel (2,8 тыс. ед.; -46,8%) и Niva Legend (2,5 тыс. ед.; -47,9%).

Также в топ-10 самых продаваемых авто вошли Haval M6 (2 тыс. ед.; -42%), Lada Largus (2 тыс. ед.; рост в 66,5 раза), Geely Monjaro (2 тыс. ед.; -61,5%) и Chery Tiggo 4 Pro (1,9 тыс. ед.; -41,4%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели два кроссовера и пикап популярного бренда – на 50–600 тыс. рублей.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
04.04.2025 
Фото:Depositphotos
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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