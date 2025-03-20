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Этот кроссовер входит в топ-3 самых востребованных — где купить его дешево

Эксперты выяснили, где в России продают самый дешевый Haval Jolion с пробегом

Интерес россиян к подержанным китайским автомобилям постепенно растет, и одной из самых востребованных у автовладельцев моделей является Haval Jolion. Согласно статистике сервиса поиска и проверки авто «Автокод», только за последние три месяца на этот кроссовер зафиксировано более 150 поисковых запросов.

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Haval Jolion
Haval Jolion

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Эксперты сервиса выяснили с помощью агрегатора объявлений «Автокод Поиск», где китайский кроссовер с пробегом продается дешевле всего. Выяснилось, что самое большое количество машин этой модели предлагают в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Самарской области и Республике Башкортостан.

Для определения средней цены Jolion аналитики выбрали машину возрастом два года роботизированной коробкой передач, с одним владельцем. Выяснилось, что самый дешевый кроссовер продают в Петербурге по цене 1,879 млн рублей.

Haval Jolion
Haval Jolion

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Чуть дороже кроссовер продается в столице – в среднем цена составляет 1,885 млн рублей.

Затем места распределились следующим образом: Республика Башкортостан (1,92 млн рублей), Московская область (1,931 млн рублей), Краснодарский край (1,938 млн рублей), Республика Татарстан (1,96 млн рублей), Самарская область (2,044 млн рублей).

Источник: tarantas.news

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Светлана Тарасенко
Фото:Haval
20.03.2025 
Фото:Haval
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