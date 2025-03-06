Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

Автостат: кроссовером-бестселлером остается Jolion, но уже с минимальным отрывом

Опубликована свежая статистика продаж в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) российского рынка новых авто. Как и в конце прошлого года, в феврале лидерство сохраняет Haval Jolion, а вслед за ним по покупательским предпочтениями следует Chery Tiggo 7 Pro Max.

Но если Джолион в февральских продажах «просел» синхронно с общим драматичным падением российского авторынка, а именно на 25,2%, то дилеры Chery смогли удержать продажи Tiggo 7 Pro Max практически на прежнем уровне (-2,9%), а потому количество проданных экземпляров очень близкое: 3770 и 3652 машин. Близится смена лидера?

Топ-3 в этот раз замкнула Lada Niva Travel (2771 шт.; -33,6%), отвоевав ступеньку подиума у Chery Tiggo 4 Pro, а сама китайская «четверка» провалилась на пятое место с результатом 2086 автомобилей (-24,6%). На четвертой же позиции, несмотря на падение в 49,4% (!), – Niva Legend, 2095 проданных внедорожника.

Нижняя часть десятки самых популярных моделей SUV по итогам февраля – сугубо китайская: места с шестого по десятое распределены между Changan UNI-S/CS55 Plus (2075 шт.; -0,5%), Geely Monjaro (1912 шт.; -60,4%), Haval M6 (1793 шт.; -27,4%), Omoda C5 (1747 шт.; -34,8%) и Haval F7 (1346 шт.; -26,5%).

В общем, действующие лица примерно те же, но темпы они показывают уже совершенно не те...

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Источник: Автостат