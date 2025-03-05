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Продажи новых авто обвалились в России: цифры удивят

Продажи новых автомобилей в России упали на 24%

В феврале текущего года в России была продана 79 941 машина с учетом альтернативных каналов поставок, это на 24% меньше продаж февраля прошлого года, сказано в сообщении комитета автопроизводителей АЕБ.

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В целом за первые два месяца текущего года продажи новых легковых и легких коммерческих машин упали на 10,5% относительно аналогичного периода 2024 года. Всего было продано 170 964 автомобиля.

Председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев отметил, что февраль подтвердил прогнозы участников рынка на первое полугодие текущего года.

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Повышенный утильсбор, дорогие автокредиты и снижение их доступности, а также изменения в налоговой системе, привели к сокращению объема продаж на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал он.

АЕБ полагает, что продажи авто продолжат падать, но «возлагает большие надежды» на выравнивание ситуации и корректировку рынка во втором полугодии за счет поддержки спроса со стороны государства.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

Источник: пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / jcomp
Количество просмотров 11
05.03.2025 
Фото:freepik / jcomp
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