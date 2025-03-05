Продажи новых авто обвалились в России: цифры удивят

Продажи новых автомобилей в России упали на 24%

В феврале текущего года в России была продана 79 941 машина с учетом альтернативных каналов поставок, это на 24% меньше продаж февраля прошлого года, сказано в сообщении комитета автопроизводителей АЕБ.

В целом за первые два месяца текущего года продажи новых легковых и легких коммерческих машин упали на 10,5% относительно аналогичного периода 2024 года. Всего было продано 170 964 автомобиля.

Председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев отметил, что февраль подтвердил прогнозы участников рынка на первое полугодие текущего года.

Повышенный утильсбор, дорогие автокредиты и снижение их доступности, а также изменения в налоговой системе, привели к сокращению объема продаж на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал он.

АЕБ полагает, что продажи авто продолжат падать, но «возлагает большие надежды» на выравнивание ситуации и корректировку рынка во втором полугодии за счет поддержки спроса со стороны государства.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)