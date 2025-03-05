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Многим не по карману: продажи новых машин будут падать

Эксперт Беспалов: В России продажи новых авто снизятся на 10% в 2025 году

Из-за удовлетворенного отложенного спроса, который сформировался за прошлый год, высокой стоимости новых авто и дорогих кредитов российский авторынок по итогам текущего года сократится примерно на 10%, считает аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов.

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Он отмечает, что автокредиты сейчас очень дорогие, поэтому покупать машину в кредит для многих стало непозволительной роскошью, что напрямую влияет на продажи авто.

По мнению эксперта, в течение этого года ситуация вряд ли сильно изменится, за год продажи упадут на 10%. В ближайшие месяцы динамика будет ухудшаться, а потом постепенно нормализуется, предполагает Беспалов.

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Положительно повлиять на рынок может укрепление рубля, которое в «определенной степени» может отразиться на себестоимости производимых в РФ машин с большой долей импортных комплектующих и ценах на импортируемые авто.

Еще одной хорошей новостью для рынка будет удешевление кредитов, отмечает специалист. Он пояснил, что на рынке действительно есть ожидания, что ставки пойдут вниз, и «где-то они уже начали снижаться».

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

Источник: «Коммерсант»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
05.03.2025 
Фото:Depositphotos
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