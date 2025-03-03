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Nissan Kicks
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В России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией
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В России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией

В РФ начались продажи новых кроссоверов Nissan Kicks по цене от ₽2,3 млн

В Россию продолжают завозить недорогие кроссоверы Nissan Kicks. Эти автомобили считаются доступной альтернативой Qashqai и официально представленным в РФ «китайцам».

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Автомобиль с двухлетней гарантией, в Благовещенске из наличия предлагается по цене 2,6 млн рублей. Он оснащен простым 124-сильным атмосферником объемом 1,6 литра, вариатором. Привод передний.

Nissan Kicks
Nissan Kicks

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Под заказ автомобиль будет стоить дешевле. Так, за 2 285 000 рублей новый кроссовер готовы привезти компании в Иркутске и Москве. 2 290 000 рублей в Новосибирске стоит старшая версия с кожаным салоном, климат-контролем, светодиодной оптикой, люком, премиальной аудиосистемой Bose и другими опциями.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
03.03.2025 
Фото:Nissan
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