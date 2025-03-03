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Кроссовер Nissan по цене Lada Vesta появился в продаже в России

В РФ продают Nissan Terrano 2018 г. в. почти без пробега за ₽1,65 млн

В Саратовской области продается Nissan Terrano 2018 г. в. Пробег автомобиля составляет около десяти тысяч км. Nissan Terrano – это перелицованный Renault Duster, его также собирали в России.

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Этот автомобиль японского бренда оснащен атмосферником объемом 1,6 литра мощностью 114 л.с., МКП. Привод передний.

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У машины есть ABS, ESC, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, подогревы передних сидений, лобового стекла и боковых зеркал, круиз-контроль и прочее.

Стоимость составляет 1,65 млн рублей. Для сравнения, по цене от 1 525 000 рублей можно купить базовую Lada Vesta со 106-сильным двигателем и МКП5.

Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
03.03.2025 
Фото:Авито
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Отзывы о Nissan Terrano (13)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Terrano  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Надежный двигатель, высокий клиренс
Недостатки:
Устаревшие фары
Комментарий:
Выбрал Террано с максимальной комплектацией, при этом фары в нем проекционного типа. Да, светят они хорошо, но уже немного устарели. В целом внешний вид дизайнерски красивый. Двигатель надежный, масло не выгорает. Подвеска хорошая и клиренс высокий, по нашему бездорожью на шашлычок, рыбалку, пикничок... отлично проходит ухабы и рытвины, не зарывлся ни разу
+3