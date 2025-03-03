Кроссовер Nissan по цене Lada Vesta появился в продаже в России

В РФ продают Nissan Terrano 2018 г. в. почти без пробега за ₽1,65 млн

В Саратовской области продается Nissan Terrano 2018 г. в. Пробег автомобиля составляет около десяти тысяч км. Nissan Terrano – это перелицованный Renault Duster, его также собирали в России.

Этот автомобиль японского бренда оснащен атмосферником объемом 1,6 литра мощностью 114 л.с., МКП. Привод передний.

У машины есть ABS, ESC, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, подогревы передних сидений, лобового стекла и боковых зеркал, круиз-контроль и прочее.

Стоимость составляет 1,65 млн рублей. Для сравнения, по цене от 1 525 000 рублей можно купить базовую Lada Vesta со 106-сильным двигателем и МКП5.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

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Источник: «Российская газета»