14 доступных кроссоверов - чье ТО дороже

На техобслуживание некоторых бюджетных кроссоверов тратится более 100 тысяч рублей.

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Покупая бюджетный кроссовер или внедорожник, владелец желает сэкономить не только в момент приобретения. Он вправе ждать от автомобиля умеренных расходов на его обслуживание. Но эти ожидания не всегда оправдываются.

Среднегодовой пробег автомобилей в России составляет 17 500 километров, и за пять лет проезжают почти 90 000 км. Поэтому машины с межсервисным пробегом 10 000 км за этот период посещают ТО 9 раз, а с межсервисным пробегом 15 000 км — 6 раз, объяснил принцип расчета в новом исследовании генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

Самыми экономичными в обслуживании оказались УАЗ Патриот и Lada Niva Legend, шесть ТО которых обойдутся в 28 285 и 46 100 рублей соответственно. На третьем месте — Lada Niva Travel (54 000 рублей).

Неожиданно дорогими в обслуживании оказались Renault Duster и Kaptur, ТО которых будет стоить владельцам 79 300 и 79 809 рублей соответственно. Что касается Renault Arkana, то этот кроссовер не смог попасть в десятку самых недорогих и занял 11-е место с ценой обслуживания 80 399 рублей.

Но еще удивительнее оказалась сервисная политика Suzuki, Skoda и Geely. За пять лет за их ТО придется заплатить более 100 000 рублей.

Стоимость ТО бюджетных кроссоверов и внедорожников c МКП (в рублях, за 5 лет владения)

№ Марка, модель (мотор, мощность / л.с., привод) Интервал ТО, км ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 Итого 1 UAZ Patriot

(2,7 / 150, полный) 15000 3285 2865 4320 9165 5365 3285 28285 2 Lada Niva Legend

(1,7 / 83, полный) 15000 5500 6400 7400 12900 5500 8400 46100 3 Lada Niva Travel (1,7 / 80, полный) 15000 6500 8700 9600 10800 7800 10600 54000 4 Hyundai Creta (1,6 / 121, полный) 15000 7760 11152 7760 13952 7760 10560 58944 5 Kia Seltos (1,6 / 121, полный) 15000 9339 9742 10320 13594 11055 11272 65322 6 Chery Tiggo 4 (1,5 / 115, передний) 10000 6607 7459 6784 7294 6607 7381 66216 (вкл. ТО 7–9 за 24 084) 7 Nissan Terrano (1,6 / 114, полный) 15000 8336 13405 8336 13423 8336 16014 67850 8 Haval H5 (2,0 / 150, полный) 10000 5100 6300 10600 9011 9419 11700 74521 (вкл. ТО 7–9 за 22 231) 9 Renault Duster (1,6 / 117, полный) 15000 9953 12033 13190 15372 9832 18920 79300 10 Renault Kaptur (1,6 / 114, передний) 15000 9953 13440 9953 17340 9953 19170 79809 11 Renault Arkana

(1,6 / 114, полный) 15000 9953 13860 9953 15850 9953 20830 80 399 12 Suzuki Vitara

(1,6 / 117, полный) 15000 12685 16600 16799 17700 6603 33150 103537 13 Skoda Karoq

(1,4 / 150, полный) 15000 13200 21000 13200 23200 13200 21000 104800 14 Geely Emgrand X7

(1,8 / 131, передний) 10000 8850 12039 12996 12478 14134 16186 110568 (вкл. ТО 7–9 за 33 885)

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Фото: Валерий Матыцин/ТАСС