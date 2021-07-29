14 доступных кроссоверов - чье ТО дороже

Покупая бюджетный кроссовер или внедорожник, владелец желает сэкономить не только в момент приобретения. Он вправе ждать от автомобиля умеренных расходов на его обслуживание. Но эти ожидания не всегда оправдываются.
Среднегодовой пробег автомобилей в России составляет 17 500 километров, и за пять лет проезжают почти 90 000 км. Поэтому машины с межсервисным пробегом 10 000 км за этот период посещают ТО 9 раз, а с межсервисным пробегом 15 000 км — 6 раз, объяснил принцип расчета в новом исследовании генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.
Самыми экономичными в обслуживании оказались УАЗ Патриот и Lada Niva Legend, шесть ТО которых обойдутся в 28 285 и 46 100 рублей соответственно. На третьем месте — Lada Niva Travel (54 000 рублей).
Неожиданно дорогими в обслуживании оказались Renault Duster и Kaptur, ТО которых будет стоить владельцам 79 300 и 79 809 рублей соответственно. Что касается Renault Arkana, то этот кроссовер не смог попасть в десятку самых недорогих и занял 11-е место с ценой обслуживания 80 399 рублей.
Но еще удивительнее оказалась сервисная политика Suzuki, Skoda и Geely. За пять лет за их ТО придется заплатить более 100 000 рублей.
Стоимость ТО бюджетных кроссоверов и внедорожников c МКП (в рублях, за 5 лет владения)
|
№
|
Марка, модель (мотор, мощность / л.с., привод)
|
Интервал ТО, км
|
ТО-1
|
ТО-2
|
ТО-3
|
ТО-4
|
ТО-5
|
ТО-6
|
Итого
|
1
|
UAZ Patriot
|
15000
|
3285
|
2865
|
4320
|
9165
|
5365
|
3285
|
28285
|
2
|
Lada Niva Legend
|
15000
|
5500
|
6400
|
7400
|
12900
|
5500
|
8400
|
46100
|
3
|
Lada Niva Travel
(1,7 / 80, полный)
|
15000
|
6500
|
8700
|
9600
|
10800
|
7800
|
10600
|
54000
|
4
|
Hyundai Creta
(1,6 / 121, полный)
|
15000
|
7760
|
11152
|
7760
|
13952
|
7760
|
10560
|
58944
|
5
|
Kia Seltos
(1,6 / 121, полный)
|
15000
|
9339
|
9742
|
10320
|
13594
|
11055
|
11272
|
65322
|
6
|
Chery Tiggo 4
(1,5 / 115, передний)
|
10000
|
6607
|
7459
|
6784
|
7294
|
6607
|
7381
|
66216 (вкл. ТО 7–9 за 24 084)
|
7
|
Nissan Terrano
(1,6 / 114, полный)
|
15000
|
8336
|
13405
|
8336
|
13423
|
8336
|
16014
|
67850
|
8
|
Haval H5
(2,0 / 150, полный)
|
10000
|
5100
|
6300
|
10600
|
9011
|
9419
|
11700
|
74521 (вкл. ТО 7–9 за 22 231)
|
9
|
Renault Duster
(1,6 / 117, полный)
|
15000
|
9953
|
12033
|
13190
|
15372
|
9832
|
18920
|
79300
|
10
|
Renault Kaptur
(1,6 / 114, передний)
|
15000
|
9953
|
13440
|
9953
|
17340
|
9953
|
19170
|
79809
|
11
|
Renault Arkana
|
15000
|
9953
|
13860
|
9953
|
15850
|
9953
|
20830
|
80 399
|
12
|
Suzuki Vitara
|
15000
|
12685
|
16600
|
16799
|
17700
|
6603
|
33150
|
103537
|
13
|
Skoda Karoq
|
15000
|
13200
|
21000
|
13200
|
23200
|
13200
|
21000
|
104800
|
14
|
Geely Emgrand X7
|
10000
|
8850
|
12039
|
12996
|
12478
|
14134
|
16186
|
110568 (вкл. ТО 7–9 за 33 885)
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Фото: Валерий Матыцин/ТАСС