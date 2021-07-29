14 доступных кроссоверов — чье ТО дороже — журнал За рулем

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14 доступных кроссоверов - чье ТО дороже

На техобслуживание некоторых бюджетных кроссоверов тратится более 100 тысяч рублей.

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12 бюджетников с самым дорогим и дешевым обслуживанием

Покупая бюджетный кроссовер или внедорожник, владелец желает сэкономить не только в момент приобретения. Он вправе ждать от автомобиля умеренных расходов на его обслуживание. Но эти ожидания не всегда оправдываются.

Среднегодовой пробег автомобилей в России составляет 17 500 километров, и за пять лет проезжают почти 90 000 км. Поэтому машины с межсервисным пробегом 10 000 км за этот период посещают ТО 9 раз, а с межсервисным пробегом 15 000 км — 6 раз, объяснил принцип расчета в новом исследовании генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

Самыми экономичными в обслуживании оказались УАЗ Патриот и Lada Niva Legend, шесть ТО которых обойдутся в 28 285 и 46 100 рублей соответственно. На третьем месте — Lada Niva Travel (54 000 рублей).

Неожиданно дорогими в обслуживании оказались Renault Duster и Kaptur, ТО которых будет стоить владельцам 79 300 и 79 809 рублей соответственно. Что касается Renault Arkana, то этот кроссовер не смог попасть в десятку самых недорогих и занял 11-е место с ценой обслуживания 80 399 рублей.

Но еще удивительнее оказалась сервисная политика Suzuki, Skoda и Geely. За пять лет за их ТО придется заплатить более 100 000 рублей.

Стоимость ТО бюджетных кроссоверов и внедорожников c МКП (в рублях, за 5 лет владения)

Марка, модель (мотор, мощность / л.с., привод)

Интервал ТО, км

ТО-1

ТО-2

ТО-3

ТО-4

ТО-5

ТО-6

Итого

1

UAZ Patriot
(2,7 / 150, полный)

15000

3285

2865

4320

9165

5365

3285

28285

2

Lada Niva Legend
(1,7 / 83, полный)

15000

5500

6400

7400

12900

5500

8400

46100

3

Lada Niva Travel

(1,7 / 80, полный)

15000

6500

8700

9600

10800

7800

10600

54000

4

Hyundai Creta

(1,6 / 121, полный)

15000

7760

11152

7760

13952

7760

10560

58944

5

Kia Seltos

(1,6 / 121, полный)

15000

9339

9742

10320

13594

11055

11272

65322

6

Chery Tiggo 4

(1,5 / 115, передний)

10000

6607

7459

6784

7294

6607

7381

66216 (вкл. ТО 7–9 за 24 084)

7

Nissan Terrano

(1,6 / 114, полный)

15000

8336

13405

8336

13423

8336

16014

67850 

8

Haval H5

(2,0 / 150, полный)

10000

5100

6300

10600

9011

9419

11700

74521 (вкл. ТО 7–9 за 22 231)

9

Renault Duster

(1,6 / 117, полный)

15000

9953

12033

13190

15372

9832

18920

79300

10

Renault Kaptur

(1,6 / 114, передний)

15000

9953

13440

9953

17340

9953

19170

79809

11

Renault Arkana
(1,6 / 114, полный)

15000

9953

13860

9953

15850

9953

20830

80 399

12

Suzuki Vitara
(1,6 / 117, полный)

15000

12685

16600

16799

17700

6603

33150

103537

13

Skoda Karoq
(1,4 / 150, полный)

15000

13200

21000

13200

23200

13200

21000

104800

14

Geely Emgrand X7
(1,8 / 131, передний)

10000

8850

12039

12996

12478

14134

16186

110568 (вкл. ТО 7–9 за 33 885)

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

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