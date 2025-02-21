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Недорогой надежный японский кроссовер по цене «китайца» снова доступен в России

В России появились в продаже новые Nissan Qashqai по цене от 2,6 млн рублей

Популярные в России кроссоверы Nissan Qashqai поступили в страну из Китая. Речь о кроссоверах второго поколения, они доступны как из наличия, так и под заказ, цены начинаются от 2 600 000 рублей.

За столько привезти «второй» Qashqai 2024 г. в. готова компания из Иркутска. Уточняется, что все возможные расходы уже входят в стоимость. Автомобиль в хорошей комплектации, включающей салон из эко-кожи, систему бесключевого доступа с функцией запуска двигателя с кнопки и мультимедиа с крупным сенсорным дисплеем.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

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Аналогичные авто из наличия стоят дороже. Так, в российской столице и Брянске за них просят от 3 050 000 рублей, в Хабаровске еще на 100 тысяч больше. Официальный дилер Nissan из Воронежа, который привез целую партию таких кроссоверов, продает их по цене от 3 360 000 до 3 760 000 рублей.

Под капотом у всех Qashqai 2,0-литровый 151-сильный атмосферник, работающий в связке с бесступенчатым вариатором. Привод передний либо полный.

Интерьер Nissan Qashqai
Интерьер Nissan Qashqai

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Для сравнения, китайский кроссовер Geely Coolray даже в базе без скидок стоит от 2 799 190 рублей, Chery Tiggo 7 Pro Max предлагается по цене от 2 780 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 5
21.02.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+13