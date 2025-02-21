Недорогой надежный японский кроссовер по цене «китайца» снова доступен в России

В России появились в продаже новые Nissan Qashqai по цене от 2,6 млн рублей

Популярные в России кроссоверы Nissan Qashqai поступили в страну из Китая. Речь о кроссоверах второго поколения, они доступны как из наличия, так и под заказ, цены начинаются от 2 600 000 рублей.

За столько привезти «второй» Qashqai 2024 г. в. готова компания из Иркутска. Уточняется, что все возможные расходы уже входят в стоимость. Автомобиль в хорошей комплектации, включающей салон из эко-кожи, систему бесключевого доступа с функцией запуска двигателя с кнопки и мультимедиа с крупным сенсорным дисплеем.

Nissan Qashqai

Аналогичные авто из наличия стоят дороже. Так, в российской столице и Брянске за них просят от 3 050 000 рублей, в Хабаровске еще на 100 тысяч больше. Официальный дилер Nissan из Воронежа, который привез целую партию таких кроссоверов, продает их по цене от 3 360 000 до 3 760 000 рублей.

Под капотом у всех Qashqai 2,0-литровый 151-сильный атмосферник, работающий в связке с бесступенчатым вариатором. Привод передний либо полный.

Интерьер Nissan Qashqai

Для сравнения, китайский кроссовер Geely Coolray даже в базе без скидок стоит от 2 799 190 рублей, Chery Tiggo 7 Pro Max предлагается по цене от 2 780 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

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Источник: Автоновости дня