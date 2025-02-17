Названы лучшие подержанные «японцы» дешевле 2 млн рублей

Дилеры назвали стоимость популярных Toyota, Nissan и Subaru с пробегом

Японские машины на вторичке пользуются большой популярностью из-за своей надежности и высокого качества.

Располагая суммой 2 миллиона, на вторичном рынке сейчас можно выбрать кроссовер Toyota RAV4. Автомобиль 2017 г. в. с пробегом 110-120 тыс. км будет стоить около 1,9 млн рублей. Под капотом кроссовера 2-литровый мотор, вариатор. Привод полный. Переднеприводный автомобиль будет стоить около 1,7 миллиона.

Toyota RAV4

Toyota Corolla 2021 г. в. с пробегом порядка 100 тысяч километров обойдется в сумму 1,8-1,9 млн рублей. Оснащен седан 122-сильным мотором на 1,6 литра, вариатором.

Полноприводный Nissan Qashqai 2017 г. в. с 144-сильным двигателем и пробегом до 100 тыс. км можно найти за 1,8 миллиона. За столько же продают дизельный кросс 2019 г. в. с передним приводом и пробегом 87 тыс. км.

Toyota Corolla

За 1,6 млн можно найти Nissan Juke 2027 г. в. с небольшим пробегом в 37 тыс. км. Под капотом кроссовера 117-сильный мотор на 1,6 литра, вариатор.

Nissan Qashqai

Замыкают топ-7 Mitsubishi Outlander 2018–2019 г. в. с пробегом 115-150 тыс. по цене 1,7-1,8 млн рублей, Mitsubishi ASX 2018 г. в. с пробегом 32 тыс. км (до 2 млн рублей) и Subaru Forester 2016 года с пробегом больше 100 тыс. км стоимостью около 1,8 млн.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews.ru