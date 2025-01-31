Популярный надежный «японец» приехал в РФ — и он дешевле китайских аналогов

В России появились новые седаны Toyota Corolla по цене от 2,3 млн рублей

Для тех, кто всё же предпочитает избегать автомобилей китайских марок, будет небезынтересно узнать, что в Россию продолжают привозить новые Toyota Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross

В январе цены на кроссоверы Corolla Cross на одном из классифайдов начинаются с отметки 2 320 000 рублей.

При этом официально представленные на российском рынке китайские автомобили аналогичного класса зачастую оценивают дороже. Так, за Geely Cityray дилеры просят от 2 854 190 рублей, Changan Uni-S 2024 года выпуска в базовой комплектации обойдется минимум в 839 900 рублей, а бестселлер Chery Tiggo 7 Pro Max продается по цене от 2 780 000 рублей.

Toyota Corolla Cross

Если говорить о Corolla Cross, то за 2 320 000 рублей можно заказать кроссовер 2024 года выпуска через компанию из Владивостока. Автомобиль в самой простой комплектации: тканевый салон, кондиционер вместо климат-контроля, пластмассовый руль, отсутствие бесключевого доступа и функции запуска двигателя кнопкой.

В Новосибирске за 2 480 000 рублей предлагают более оснащенную версию, но 2022 года выпуска. Здесь кожаный салон, мультируль с кожаной отделкой, климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop и более продвинутая мультимедийная система с крупным экраном. Аналогичный кроссовер 2024 года будет стоить минимум на 200 тыс. рублей дороже.

Toyota Corolla Cross

Технически все автомобили идентичны: в них установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 169 л.с., вариатор и передний привод.

Автомобили в наличии тоже есть, но цены будут значительно выше. Во Владивостоке такие кроссоверы стоят от 2 880 000 рублей, в Москве и Воронеже их стоимость стартует с 2 990 000 и 3 060 000 рублей соответственно.

Недавно стало известно, что Toyota объединит Camry и Avalon в одну модель и перенесет свою штаб-квартиру.

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Источник: «Автоновости дня»