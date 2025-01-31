#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Статус производителя надежных авто под угрозой: концерн объявил еще один отзыв
5 февраля
Статус производителя надежных авто под угрозой: концерн объявил еще один отзыв
Toyota повторно отзывает более 1700 авто из-за...
Топ-5 самых экономичных авто в части расхода бензина
5 февраля
Топ-5 самых экономичных авто в части расхода бензина
Стали известны марки самых экономичных...
Kia K5
5 февраля
Новый седан Kia появился в продаже в России: известна цена
Дилер привез в Россию новый Kia K5 2025 г.в. за...

Популярный надежный «японец» приехал в РФ — и он дешевле китайских аналогов

В России появились новые седаны Toyota Corolla по цене от 2,3 млн рублей

Для тех, кто всё же предпочитает избегать автомобилей китайских марок, будет небезынтересно узнать, что в Россию продолжают привозить новые Toyota Corolla Cross.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

В январе цены на кроссоверы Corolla Cross на одном из классифайдов начинаются с отметки 2 320 000 рублей.

При этом официально представленные на российском рынке китайские автомобили аналогичного класса зачастую оценивают дороже. Так, за Geely Cityray дилеры просят от 2 854 190 рублей, Changan Uni-S 2024 года выпуска в базовой комплектации обойдется минимум в 839 900 рублей, а бестселлер Chery Tiggo 7 Pro Max продается по цене от 2 780 000 рублей.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

Рекомендуем
Надежный, хорошо знакомый «немец» приехал к нам из Китая в местной сборке

Если говорить о Corolla Cross, то за 2 320 000 рублей можно заказать кроссовер 2024 года выпуска через компанию из Владивостока. Автомобиль в самой простой комплектации: тканевый салон, кондиционер вместо климат-контроля, пластмассовый руль, отсутствие бесключевого доступа и функции запуска двигателя кнопкой.

В Новосибирске за 2 480 000 рублей предлагают более оснащенную версию, но 2022 года выпуска. Здесь кожаный салон, мультируль с кожаной отделкой, климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop и более продвинутая мультимедийная система с крупным экраном. Аналогичный кроссовер 2024 года будет стоить минимум на 200 тыс. рублей дороже.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Технически все автомобили идентичны: в них установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 169 л.с., вариатор и передний привод.

Автомобили в наличии тоже есть, но цены будут значительно выше. Во Владивостоке такие кроссоверы стоят от 2 880 000 рублей, в Москве и Воронеже их стоимость стартует с 2 990 000 и 3 060 000 рублей соответственно.

Недавно стало известно, что Toyota объединит Camry и Avalon в одну модель и перенесет свою штаб-квартиру.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Toyota
Количество просмотров 8758
31.01.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+16