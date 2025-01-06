Toyota приняла решение сократить модельный ряд: культовые модели оказались под ударом

Toyota объединит Camry и Avalon в одну модель и перенесет свою штаб-квартиру

Toyota объявила о значительных изменениях в своем модельном ряде, которые затронут такие популярные автомобили, как Camry и Avalon. В рамках стратегии оптимизации модельного ряда, компания планирует объединить эти две модели в одну.

Важным шагом в рамках этой перестройки стало решение о переносе штаб-квартиры FAW Toyota из Пекина на завод в Тяньцзине. Это решение вызвано необходимостью оптимизации логистики и улучшения производственных процессов. Сотрудники, которые не захотят переезжать, получат компенсацию.

Toyota Camry (слева) и Toyota Avalon (справа)

Объединение моделей Camry и Avalon является частью более широкой стратегии, направленной на упрощение модельного ряда Toyota. Ожидается, что это приведет к снижению затрат на производство и улучшению качества автомобилей. Слияние этих моделей также может помочь Toyota лучше конкурировать с другими производителями, предлагая более привлекательные и адаптированные к рынку продукты.

Кроме того, компания рассматривает возможность объединения других моделей, таких как Corolla и Ralink.

На фоне этих изменений Toyota также анонсировала строительство нового завода по производству электромобилей в Шанхае. Это будет первый завод, который Toyota построит и будет эксплуатировать самостоятельно, без участия местных партнеров. Ожидается, что новый завод начнет функционировать примерно в 2027 году и будет сосредоточен на производстве автомобилей под брендом Lexus.

Согласно прогнозам, в 2023 году продажи Lexus в Китае могут достичь 180 000 автомобилей, что демонстрирует растущий интерес к премиальным электромобилям. В 2023 году Toyota произвела в Китае 1,75 миллиона автомобилей.

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Источник: ITHome