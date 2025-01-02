Вместо Кулрея и Атласа – изучили новый кроссовер Джили

Эксперт Зиновьев рассказал о недостатках номинанта нашего Гран-при Geely Cityray

В модельной линейке Geely этот кроссовер занял нишу между Кулреем и Атласом. При длине 4510 мм он на 130 мм длиннее Кулрея и на 160 мм короче Атласа. Так что Geely Cityray можно считать и «расширенным» компактным кроссовером, и слегка «поджатым» среднеразмерным.

Номинант Гран-при «За рулем» 2025 кроссовер Geely Cityray.

Внешне Geely Cityray похож на Atlas, что не удивляет – удлиненная версия под другим названием в Китае призвана заменить Atlas. Но по технике наш номинант Гран-при «За рулем» близок к Кулрею – у них общая платформа. А что умеет этот кроссовер и чем располагает? Сейчас расскажем.

Что под капотом Geely Cityray

Полного привода у Geely Cityray нет, и у китайской версии – тоже. Может, это и к лучшему – в городе эта функция, скорее, избыточная: только ценник серьезно увеличивает. А городская сущность модели честно отражена в названии.

Китайцы не склонны озадачивать потребителя широкой гаммой моторов и трансмиссий. Часто предлагают единственный вариант – тот, который сочли оптимальным. Не стал исключением и Cityray, комбинация двигатель-коробка у него одна.

Она в точности та же, как у Кулрея: турбомотор BHE15‑EFZ 1.5 (147 л.с.) с прямым впрыском и семиступенчатый робот 7DCT300 с двумя сцеплениями в масляной ванне. Оба агрегата – от компании Aurobay, являющейся совместным детищем Geely и Volvo.

Взаимодействует эта пара очень удачно и везет энергично, хотя Cityray на 150-170 кг тяжелее Кулрея. Подвеска более комфортная и управляемость неплохая – задняя подвеска здесь многорычажная.

В топовой комплектации Flagship Sport у кроссовера четыре патрубка выпускной системы сведены в один блок, словно под капотом установлен не двигатель, а «ураган». Но нет – мотор у всех версий одинаковый.

Оснащение Geely Cityray

Цена Geely Cityray не достает до Атласа, зато ощутимо перекликается со стоимостью Кулрея – старшие его комплектации также укладываются в 2,7-3,1 млн рублей.

Оформление салона Geely Cityray местами напоминает Atlas. Возможно, не всем приглянется форма руля – он приплюснутый и снизу, и сверху.

По большому счету, Cityray может просто вытеснить братьев-кроссоверов с рынка – за те же деньги он более современный по функционалу и гораздо просторнее. Заметно это не только по салону, но и по багажнику – 571 против 330 л.

На заднем ряду Geely Cityray спокойно помещаются трое взрослых пассажиров, и у них собственный климатический блок. Но включить подогрев сидений можно только с головного устройства возле водителя и переднего пассажира.

С оснащением даже у сравнительно недорогих китайских моделей обычно всегда полный порядок. В базовую комплектацию Comfort уже заложены: медиасистема с экраном диагональю 13,2 дюйма и виртуальные приборы, климат-контроль, подогрев передних сидений, руля (!) и зоны покоя стеклоочистителей, светодиодные фары, датчики света и дождя, камера заднего вида и система бесключевого доступа.

Подушек безопасности, правда, только две – их число можно нарастить до шести. Динамиков – с четырех до восьми. Можно и добавить подогревов, беспроводную зарядку, панорамную крышу, камеры кругового обзора, электропривод передних сидений и пятой двери, а также многое другое.

Управление многими функциями Geely Cityray выведено на центральный дисплей. На ходу их настраивать неудобно. С другой стороны, к такому многие уже привыкли.

Мелкие придирки к Geely Cityray

Набор недостатков невелик и заключается в мелких неудобствах. Например, климат-контролем управлять можно только с дисплея, а смартфон к мультимедийной системе подключается через вспомогательный блок, для чего надо задействовать один из двух разъемов USB.

На высоких скоростях и при шипованных шинах ощущается нехватка звукоизоляции.

Ничего более серьезного найти не получится при всем желании. И это само по себе важное достоинство новинки нашего рынка.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

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