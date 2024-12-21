Первая тысяча км с мощным седаном Джили: как едет? Какой расход?
Geely Preface, 2.0T (200 л. с.), Р7, 2024 г. в.
- Изготовитель – Geely Motors
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года
- Пробег на момент отчета – 9500 км
Первые 1000 км, которые я наездил на этом седане, оставили от Префейса приятные впечатления. У машины отличная разгонная динамика. Заявленные производителем 7 секунд до «сотни» походят на правду.
В то же время на нем комфортно плестись в пробках – не надо аккуратничать с газом, опасаясь получить пинок при нажатии на педаль.
Порадовал и расход топлива. На трассе (если не нарушать скоростной режим) автомобиль потребляет 6–7 л/100 км. В городе – около 10 л.
Бензиновый 200‑сильный турбодвигатель хорошо подружен с 7‑ступенчатым роботом – передачи переключаются быстро, четко и почти незаметно. Даже на высоких скоростях в салоне тихо.
Это первые впечатления от Preface, седана длиной 4,8 м, построенного на совместной с Volvo платформе CMA. Поезжу больше – добавлю эмоций и фактов.
Номинант Гран-при «За рулем» – 2025
К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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