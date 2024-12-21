Первая тысяча км с мощным седаном Джили: как едет? Какой расход?

В парке «За рулем» появился 200-сильный Geely Preface

Geely Preface, 2.0T (200 л. с.), Р7, 2024 г. в.

Изготовитель – Geely Motors

– Geely Motors Год выпуска – 2024

– 2024 В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года

– с октября 2024 года Пробег на момент отчета – 9500 км

Первые 1000 км, которые я наездил на этом седане, оставили от Префейса приятные впечатления. У машины отличная разгонная динамика. Заявленные производителем 7 секунд до «сотни» походят на правду.

В то же время на нем комфортно плестись в пробках – не надо аккуратничать с газом, опасаясь получить пинок при нажатии на педаль.

Порадовал и расход топлива. На трассе (если не нарушать скоростной режим) автомобиль потребляет 6–7 л/100 км. В городе – около 10 л.

Бензиновый 200‑сильный турбодвигатель хорошо подружен с 7‑ступенчатым роботом – передачи переключаются быстро, четко и почти незаметно. Даже на высоких скоростях в салоне тихо.

Это первые впечатления от Preface, седана длиной 4,8 м, построенного на совместной с Volvo платформе CMA. Поезжу больше – добавлю эмоций и фактов.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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