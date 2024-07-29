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В Россию привезли новый кроссовер Nissan с простым мотором

В России поступил в продажу новый кроссовер Nissan Kicks за 2,06 млн рублей

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В России расширился ассортимент комплектаций бюджетного кроссовера Nissan Kicks: если ранее купить можно было гибридную версию, то теперь доступен вариант с обычным атмосферным бензиновым мотором. Такой автомобиль 2024 года выпуска дилер из Владивостока продает за 2,055 млн рублей.

Nissan Kicks
Nissan Kicks
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В Россию привезли новый Nissan X-Trail

Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Он сочетается с вариатором, а привод передний. В комплектации Ultimate за 2,055 млн рублей есть шесть подушек безопасности, медиасистема с крупным экраном, климат- и круиз-контроль, система кругового обзора, многофункциональное рулевое колесо с обогревом, люк, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Интерьер Nissan Kicks
Интерьер Nissan Kicks

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 1
29.07.2024
Фото:Nissan
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