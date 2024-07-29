В Россию привезли новый кроссовер Nissan с простым мотором
В России расширился ассортимент комплектаций бюджетного кроссовера Nissan Kicks: если ранее купить можно было гибридную версию, то теперь доступен вариант с обычным атмосферным бензиновым мотором. Такой автомобиль 2024 года выпуска дилер из Владивостока продает за 2,055 млн рублей.
Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Он сочетается с вариатором, а привод передний. В комплектации Ultimate за 2,055 млн рублей есть шесть подушек безопасности, медиасистема с крупным экраном, климат- и круиз-контроль, система кругового обзора, многофункциональное рулевое колесо с обогревом, люк, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня