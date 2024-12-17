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В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели

Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников сегмента SUV в РФ составила 67%

Продажи новых автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) выросли в текущем ноябре на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигли 79 984 экз. (76 834 в 2023 году). Такие данные обнародовал «Автостат Инфо».

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Доля кроссоверов и внедорожников в общем объеме продаж составила 67%.

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Лидером продаж сегмента SUV стал китайский кроссовер Haval Jolion, также в топ-3 вошли еще два представителя китайского автопрома – Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro. Продажи этих автомобилей выросли в отчетный период на 60% и 28% соответственно.

Далее в рейтинге идут отечественная Lada Niva Legend (4018 проданных экз.), а замыкает топ-5 в ноябре еще один российский внедорожник Lada Niva Travel (3962 проданных единиц).

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

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Лидером по динамике роста продаж в топ-10 среди новых SUV в ноябре стала модель Haval F7. За год продажи выросли на 69% (2825 единиц). Отечественный Москвич 3 занял девятое место, его продажи за год выросли на 40%.

В ноябре 2024 года высокий рост регистраций среди сегментов рынка новых авто показала категория минивэнов. Продажи таких машин в годовом сравнении выросли на 811% с 603 до 5495 ед. Основные продажи в этом сегменте пришлись на пассажирские Lada Lagrus — 4993 проданных машин в ноябре 2024 года против 157 ед. годом ранее.

Источник: avtostat-info.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
Количество просмотров 98
17.12.2024 
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
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