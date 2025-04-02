Минус 600 тыс. рублей: в РФ резко подешевели два популярных кроссовера и пикап

В России в апреле подешевели два кроссовера и пикап Dongfeng — на 50–600 тыс. рублей

В России заметно подешевели автомобили марки Dongfeng. Сильнее всего упал в цене семиместный кроссовер DFSK ix7. Цена его единственной комплектации Premium снизилась на 600 тыс. рублей, и теперь он стоит 2,99 млн рублей.

На 300 тыс. рублей снизилась цена самого маленького кроссовера в линейке Dongfeng – DFSK 500. Автомобиль в комплектации Premium теперь стоит 1,9 млн рублей, то есть столько же, сколько подешевевший в марте 7-местный Dongfeng 580.

Пикап Dongfeng DF6 в комплектации Comfort 2024 г. в. стал дешевле на 50 тыс. и стоит теперь 2,6 млн рублей.

Dongfeng DFSK ix7

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

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Источник: «Автоновости дня»