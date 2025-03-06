Теперь дешевле 2 млн: в РФ резко снизились цены на два популярных кроссовера

В России в марте подешевели два кроссовера и пикап Dongfeng

Китайский бренд Dongfeng снизил цены на свои кроссоверы и пикап. Купеобразный кроссовер DFSK ix5 теперь стоит 1 990 000 (прежняя цена 2 490 000 рублей). Даже с учетом отмены прямой скидки модель теперь стоит на 200 000 дешевле, чем прежде.

Также заметно подешевел 7-местный внедорожник Dongfeng 580. Теперь он стоит 1 949 000 рублей, что на 200 000 дешевле, чем ранее, учитывая отмену прямых скидок.

DFSK ix5

Пикап Dongfeng DF6 стал доступнее на 199-459 тысяч: в начальной версии Comfort стоимость уменьшилась на 649 000 (до 2 650 000), в средней – на 759 000 (до 2 690 000), а в максимальной – на 849 000 (до 2 950 000).

Стоимость седана Aeolus Shine Max, а также кроссоверов DFSK ix7 и DFSK 500 осталась прежней, но скидки на них отменили. В итоге эти модели подорожали.

Dongfeng DF6

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Источник: Автоновости дня