Эта версия новой Toyota RAV4 стоит всего полтора миллиона: в чем ее особенности?

GAC Toyota представила в Китае внедорожник Wildlander Air за 1,55 млн рублей

На китайском рынке появился Toyota Wildlander Air – свежая модель от совместного предприятия GAC Toyota. Стартовая цена новинки составляет примерно 20 000 долларов (1,55 млн рублей). По сути, это Toyota RAV 4 для рынка Китая.

Автомобиль получил полностью переработанный внешний вид, включающий решётку радиатора в виде сот и затемнённые задние фонари. Покупателям предлагают на выбор три силовые установки: классический 2,0-литровый бензиновый двигатель, а также два гибридных варианта – на 2,0 и 2,5 литра.

Габариты кроссовера составляют 4600 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1680 мм в высоту при колёсной базе 2690 мм. В стандартное оснащение уже входит довольно богатый набор опций.

Toyota Wildlander Air

Базовая версия Wildlander Air включает полноценный комплект систем помощи водителю Toyota Safety Sense 4.0. Подвеска спереди – типа МакФерсон, сзади – двухрычажная. Водительское сиденье с электроприводом можно регулировать под себя, а фары и дневные ходовые огни – светодиодные, с функцией автоматического включения.

Toyota Wildlander Air

В салоне установлен 14-дюймовый центральный экран мультимедийной системы. Для зарядки смартфонов предусмотрена беспроводная панель мощностью 50 Вт. Правда, список доступных функций на этом не заканчивается: среди прочего производитель упоминает цифровой автомобильный ключ и настраиваемую подсветку интерьера.

