Новый Toyota RAV4 — все изменения

Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения получил внедорожную и спортивную версии

Кроссовер Toyota RAV4 шестогопоколения справил дебют одновременно на всех ключевых рынках.

От предшественника он унаследовал платформу TNGA-K и колесную базу величиной 2690 мм.

Внешние размеры отличаются на считаные миллиметры. Это наводит на мысль, что силовая структура кузова доработана, но глобально осталась той же. Однако все внешние панели новые. Дизайн стал еще более угловатым, а фары оформлены в новом фирменном стиле.

Toyota RAV4 GR Sport

В линейке будет три версии: базовая, внедорожная Adventure или Woodland (в зависимости от рынка) и спортивная GR Sport. Отличия между ними не только декоративные. Так, внедорожный RAV4 отличается увеличенным на 12 мм клиренсом и более выносливыми рейлингами. У GR Sport на 20 мм шире колея, усиленный кузов, перенастроенные подвеска и рулевое управление.

Полностью изменился интерьер. Дисплей перед водителем – диагональю 12,3 дюйма, центральный – 10,5 или 12,9 в зависимости от комплектации. Новая операционная система Arene заведует управлением не только медиакомплекса, но и всех остальных систем.

Площадки для смартфонов и мелких вещей сделаны в два яруса. Джойстик коробки передач остался на традиционном месте, но уменьшился до микроскопических размеров. Благодаря более тонкой спинке второго ряда и оптимизации пространства стал чуть больше багажник.

Интерьер Toyota RAV4

Пока новый RAV4 представлен только как гибрид. У него бензиновый атмосферник 2.5 и хорошо известный электромеханический вариатор. Полный привод – без карданного вала, сзади стоит электромотор.

В зависимости от рынка и количества ведущих колес отдача обычного гибрида варьируется от 183 до 239 сил. Подзаряжаемый мощнее: 268–324 л. с. Машина может проехать 150 км на электричестве и до 1350 км на полной заправке-зарядке. Скорее всего, чисто бензиновые версии появятся чуть позже для отдельных рынков.

Слабые стороны кроссовера Toyota RAV 4 третьего поколения перечислены тут.