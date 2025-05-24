Абсолютно новый Toyota RAV4 следующего поколения: подробности и фото

Toyota представила кроссовер RAV4 шестого поколения с обновленным дизайном

Шестое поколение RAV4 полностью отказалось от бензиновых двигателей, перейдя на электрифицированные силовые установки. Теперь покупателям предлагаются два варианта: самозаряжающийся гибрид (HEV) и подключаемый гибрид (PHEV), оба основанные на 2,5-литровом четырехцилиндровом двигателе.

RAV4 HEV, доступный как в переднеприводном, так и в полноприводном (AWD) исполнении, демонстрирует впечатляющую прибавку мощности: 229 л.с. в переднеприводной версии и 239 л.с. в полноприводной – на 17 л.с. больше, чем у предшественника. Более мощный RAV4 PHEV, доступный только с полным приводом, выдает внушительные 324 л.с. (на 18 л.с. больше, чем у предыдущей модели).

Toyota RAV4

Ключевое преимущество PHEV – это возможность проехать до 150 км на одном электричестве, что значительно снижает зависимость от бензина и уменьшает углеродный след. Система быстрой зарядки позволяет восстановить 80% заряда батареи всего за 30 минут, а инновационная функция V2H (Vehicle-to-Home) позволяет использовать энергию автомобиля для питания дома, обеспечивая резервное электроснабжение.

RAV4 шестого поколения построен на новой платформе Arene, которая позволяет создавать программно определяемый автомобиль.

Toyota RAV4

Внешний дизайн претерпел значительные изменения. Внутреннее пространство построено по принципу «островной архитектуры», с центральным блоком, объединяющим экраны и органы управления. Мультимедийная система поддерживает голосовое управление и персонализацию. Увеличенный багажник объемом 749 литров обеспечит достаточное пространство для перевозки багажа.

Интерьер Toyota RAV4

Модель предлагается в трех вариантах: городской CORE, внедорожной ADVENTURE и спортивной GR SPORT с улучшенной подвеской и аэродинамикой. Система Toyota Safety Sense обеспечивает высокий уровень безопасности, включая автоматическую остановку при недомогании водителя и подавление резких ускорений, минимизируя риски на дороге.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Carscoops