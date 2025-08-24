#
Haval вывел на рынок новое поколение популярного кроссовера

Haval представил обновленный Haval Raptor 2026 года: подробности о модели

Компания Haval анонсировала выход обновленной модели Haval Raptor 2026 года.

Haval Raptor 2026
Haval Raptor 2026

Автомобиль получил новый дизайн с квадратными фарами и логотипом GWM вместо Haval в задней части. Также улучшилась гибридная силовая установка с тяговой батареей емкостью 35,43 кВтч.

Внедорожник доступен в шести комплектациях с первоначальной скидкой в размере 20 тыс. юаней (около 2800 долларов), а его цена варьируется от 153,8 до 208,8 тыс. юаней (21,4-26 тыс. долларов).

Haval Raptor 2026
Haval Raptor 2026

Внутреннее оснащение включает 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, медиасистему с экраном диагональю 14,6 дюйма, проекционный дисплей, систему кругового обзора, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт для смартфона и акустическую систему с 10 динамиками.

Интерьер Haval Raptor 2026
Интерьер Haval Raptor 2026

Для системы автономного вождения предусмотрены семь камер, из которых две имеют разрешение 8 Мп, а пять – 3 Мп, а также радар миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых датчиков.

Гибридная установка основана на 1,5-литровом турбомоторе в сочетании с двумя электромоторами, общей мощностью 449 л.с. Способность разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды делает модель весьма динамичной. Запас хода на электротяге составляет 200 км, а общий – 1000 км.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
24.08.2025 
Фото:Autohome
