Что можно починить самому в автомобиле – вы не поверите, насколько это просто

Эксперт Ревин рассказал, на каких операциях по обслуживанию авто можно экономить

Многие проблемы с автомобилем владелец способен решить сам. Были бы инструменты и желание.

В дороге

Долить масло

Если двигатель вашего автомобиля поджирает масло, то в дальней дороге следует периодически проверять его уровень и, при необходимости, производить доливку. Надо иметь с собой запас масла и, если горловина расположена неудобно, – воронку. Если в движении начала помаргивать контрольная лампа давления масла, то первым делом проверяем уровень масла и при необходимости доливаем.

Заменить дворник

Дворник в дороге может просто отлететь и потеряться или попасть под колеса другим машинам. Приобретя замену на ближайшей АЗС, водитель должен уметь установить его. Неплохо помнить размеры штатных дворников. В крайнем случае, можно установить щетку немного короче, но крепление должно совпадать.

Заменить колесо

При проколе колеса водитель должен иметь возможность заменить его. В машине для этого необходимо иметь исправный домкрат, баллонный ключ и, если используются секретки, – ключ от них.

Устранить прокол колеса

В дальней дороге, если у вас в багажнике лишь докатка со строгими ограничениями по скорости движения, имеет смысл попробовать заделать прокол на штатном колесе. Для этого нужен набор для установки жгутика в отверстие и компрессор. То, что колесо спускает, чаще замечают после ночной стоянки, и, если дорога еще предстоит дальняя, есть смысл искать и устранять прокол на месте.

Набор инструментов и расходников для заделки отверстия в шине.

Замена лампы в фаре

Движение с одной работающей фарой в темное время суток небезопасно и неприятно. В большинстве автомобилей лампу в фаре заменить не очень сложно. Потренируйтесь в теплое время года и в светлое время суток: когда-нибудь пригодится. В запасе желательно иметь не только лампу для фары, но и весь комплект ламп, применяемых в автомобиле. Недаром в некоторых странах в машине обязательно наличие такого набора ламп.

Набор ламп зачастую включает и несколько предохранителей, что очень полезно.

Подсоединить буксировочный трос

Никто не застрахован от того, что либо вашу машину придется буксировать, либо вы должны будете кому-то помочь. Поэтому вы должны проверить наличие вворачивающейся буксирной проушины и исправность гнезд под нее на кузове автомобиля спереди и сзади. А для буксировки вам потребуется трос. Советую выбирать его с большим запасом по нагрузке. Дело в том, что, по опыту наших испытаний, производители завышают показатели более чем вдвое. Поэтому даже для обычной легковушки или небольшого кроссовера берите трос с заявленной нагрузкой не меньше 7 тонн.

Во дворе

Проверка состояния АКБ

Дело идет к зиме, и стоит проверить, удастся ли проездить холода с имеющейся батареей или надо задуматься о новой.

Прежде всего, следует посмотреть на «глазок», вмонтированный в одну из банок батареи. Если пополнение электролита не предусмотрено, а индикатор показывает низкий уровень, то нужно менять АКБ. Умельцы могут предложить сверлить отверстия и пополнить уровень, но это занятие на любителя, причем с непредсказуемым результатом. Далее полезно проверить состояние с помощью специального тестера.

Подобный прибор при цене от 2500 рублей расскажет, сколько осталось жить батарее, какая просадка напряжения при работе стартера и исправен ли генератор.

Обычный электротехнический тестер позволит проверить только напряжения.

Проверка утечки тока автомобиля на парковке

Тестер позволит проверить на стоянке, не много ли потребляет электрооборудование автомобиля и, особенно, нештатные электроприборы. Отсоединив клемму от батареи и восстановив цепь через тестер, работающий в режиме амперметра, мы увидим, каким током автомобиль будет разряжать АКБ на парковке.

Замена АКБ

Замена аккумуляторной батареи или ее снятие для зарядки дома не должно вызывать трудностей. Все гайки-болты должны легко отворачиваться, а клеммы должны быть очищены от окислов. Ведь впереди зима.

Сезонная смена колес

Если храните колеса в сборе дома или на даче, то я советую менять их самостоятельно. Это можно будет сделать в самое подходящее время и не ориентироваться на очереди в шиномонтажную мастерскую.

Инструменты нужны те же, что и при замене колеса в пути, но домкрат я бы посоветовал использовать более удобный – например, подкатной или электрический. И силы сэкономите, и штатный домкрат не подвергнется повышенному износу.

Колесные болты или гайки, конечно, можете крутить модным электрогайковертом, но, важнее затягивать крепеж динамометрическим ключом. А пока колесо снято, можно внимательно осмотреть состояние тормозных механизмов, деталей подвески и приводы колес. Так гораздо проще увидеть возможные течи из агрегатов.

«Масляное» ТО

Замена масла в двигателе во дворе возможна методом откачки. Особенно этот способ рекомендую, если доступ к фильтру возможен сверху или через колесную нишу. У многих автомобилей разборный фильтр установлен сверху и также легкодоступен. Следует расположиться в укромном уголке двора и не проливать масло на асфальт и землю.

На Kia Rio третьего поколения масло откачивается отлично, а для замены фильтра приходится лечь на асфальт. Но фильтр расположен недалеко – сразу за бампером спереди.

Замена воздушного фильтра, как и салонного, не требует специального места и легко проводится на улице.

Замена тормозных колодок, дисков и жидкости

Сняв колесо, мы получаем доступ почти ко всем элементам тормозной системы. Работать менее удобно, чем на подъемнике в автосервисе, но условия такие же, как в гараже. Поэтому можно не торопясь отвернуть крепление суппорта, вынуть старые колодки и, вдавив поршень, поставить новые. Перед этим очень желательно очистить направляющие. Отвернув два болта крепления направляющей колодок и сняв ее, получаем доступ к тормозному диску, который можно заменить.

Замена тормозной жидкости тоже не представляет трудностей, если удалять старую, создавая вакуум в полости шприца.

Единственное условие, по собственному опыту, – не особо раскладываться на асфальте двора. Все же такие работы не приветствуются, и придется объясняться с появившемся участковым, доказывая, что вы всего лишь сняли колесо.

Замена свечей

Тут главное условие – не допустить попадания мусора в свечные отверстия. Поэтому колодцы нужно сначала промыть очистителем тормозов, а затем продуть сжатым воздухом из компрессора или баллончика. У новых свечей на резьбу надо нанести чуть-чуть непригорающей смазки или, в крайнем случае, натереть стержнем мягкого простого карандаша. Затяжку свечей надо осуществлять динамометрическим ключом.

Проверка компрессии

Если меняете свечи на немолодом и проблемном моторе, то можно заодно проверить компрессию. Мотор должен быть теплый, аккумулятор заряжен и все свечи вывернуты. Помощник нажимает педаль газа и включает стартер. А. вы на компрессометре определяете показания. У современного мотора должно быть не меньше 11 бар.

Обратите внимание, что для дизельных и бензиновых двигателей компрессометры нужны с разными диапазонами.

Эндоскопирование двигателя и каталитического нейтрализатора

Если у вас есть возможность одолжить эндоскоп, то при вывернутых свечах можно осмотреть днище поршня, стенки цилиндра и поверхность камеры сгорания в головке вместе с клапанами.

Вывернув первый (управляющий) лямбда-зонд, можно эндоскопом осмотреть поверхность каталитического нейтрализатора. Это нужно, чтобы вовремя заметить начало разрушения керамических сот, которое на некоторых двигателях приводит к выходу их из строя из-за попадания пыли в цилиндры.

В гараже

Если у вас гараж со смотровой ямой – самостоятельно сделать можно все что угодно, вплоть до капремонта двигателя и переборки коробки передач. И таким счастливчикам наши советы не нужны.

