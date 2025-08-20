#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Что можно починить самому в автомобиле – вы не поверите, насколько это просто

Эксперт Ревин рассказал, на каких операциях по обслуживанию авто можно экономить

Многие проблемы с автомобилем владелец способен решить сам. Были бы инструменты и желание.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

В дороге

Долить масло

Если двигатель вашего автомобиля поджирает масло, то в дальней дороге следует периодически проверять его уровень и, при необходимости, производить доливку. Надо иметь с собой запас масла и, если горловина расположена неудобно, – воронку. Если в движении начала помаргивать контрольная лампа давления масла, то первым делом проверяем уровень масла и при необходимости доливаем.

Заменить дворник

Рекомендуем
С этой оснасткой вы легко обслужите ходовую авто самостоятельно

Дворник в дороге может просто отлететь и потеряться или попасть под колеса другим машинам. Приобретя замену на ближайшей АЗС, водитель должен уметь установить его. Неплохо помнить размеры штатных дворников. В крайнем случае, можно установить щетку немного короче, но крепление должно совпадать.

Заменить колесо

При проколе колеса водитель должен иметь возможность заменить его. В машине для этого необходимо иметь исправный домкрат, баллонный ключ и, если используются секретки, – ключ от них.

Устранить прокол колеса

В дальней дороге, если у вас в багажнике лишь докатка со строгими ограничениями по скорости движения, имеет смысл попробовать заделать прокол на штатном колесе. Для этого нужен набор для установки жгутика в отверстие и компрессор. То, что колесо спускает, чаще замечают после ночной стоянки, и, если дорога еще предстоит дальняя, есть смысл искать и устранять прокол на месте.

Набор инструментов и расходников для заделки отверстия в шине.
Набор инструментов и расходников для заделки отверстия в шине.

Замена лампы в фаре

Движение с одной работающей фарой в темное время суток небезопасно и неприятно. В большинстве автомобилей лампу в фаре заменить не очень сложно. Потренируйтесь в теплое время года и в светлое время суток: когда-нибудь пригодится. В запасе желательно иметь не только лампу для фары, но и весь комплект ламп, применяемых в автомобиле. Недаром в некоторых странах в машине обязательно наличие такого набора ламп.

Набор ламп зачастую включает и несколько предохранителей, что очень полезно.
Набор ламп зачастую включает и несколько предохранителей, что очень полезно.

Подсоединить буксировочный трос

Рекомендуем
Замена жидкости в 6-ступенчатой АКП Hyundai и Kia — инструкция

Никто не застрахован от того, что либо вашу машину придется буксировать, либо вы должны будете кому-то помочь. Поэтому вы должны проверить наличие вворачивающейся буксирной проушины и исправность гнезд под нее на кузове автомобиля спереди и сзади. А для буксировки вам потребуется трос. Советую выбирать его с большим запасом по нагрузке. Дело в том, что, по опыту наших испытаний, производители завышают показатели более чем вдвое. Поэтому даже для обычной легковушки или небольшого кроссовера берите трос с заявленной нагрузкой не меньше 7 тонн.

Во дворе

Проверка состояния АКБ

Дело идет к зиме, и стоит проверить, удастся ли проездить холода с имеющейся батареей или надо задуматься о новой.

Прежде всего, следует посмотреть на «глазок», вмонтированный в одну из банок батареи. Если пополнение электролита не предусмотрено, а индикатор показывает низкий уровень, то нужно менять АКБ. Умельцы могут предложить сверлить отверстия и пополнить уровень, но это занятие на любителя, причем с непредсказуемым результатом. Далее полезно проверить состояние с помощью специального тестера.

Подобный прибор при цене от 2500 рублей расскажет, сколько осталось жить батарее, какая просадка напряжения при работе стартера и исправен ли генератор.
Подобный прибор при цене от 2500 рублей расскажет, сколько осталось жить батарее, какая просадка напряжения при работе стартера и исправен ли генератор.

Обычный электротехнический тестер позволит проверить только напряжения.

Проверка утечки тока автомобиля на парковке

Рекомендуем
Как почернить резину и не испачкать диск? Простое решение

Тестер позволит проверить на стоянке, не много ли потребляет электрооборудование автомобиля и, особенно, нештатные электроприборы. Отсоединив клемму от батареи и восстановив цепь через тестер, работающий в режиме амперметра, мы увидим, каким током автомобиль будет разряжать АКБ на парковке.

Замена АКБ

Замена аккумуляторной батареи или ее снятие для зарядки дома не должно вызывать трудностей. Все гайки-болты должны легко отворачиваться, а клеммы должны быть очищены от окислов. Ведь впереди зима.

Сезонная смена колес

Если храните колеса в сборе дома или на даче, то я советую менять их самостоятельно. Это можно будет сделать в самое подходящее время и не ориентироваться на очереди в шиномонтажную мастерскую.

Рекомендуем
Коврик постоянно елозит по полу? Закрепим, и даже эстетично

Инструменты нужны те же, что и при замене колеса в пути, но домкрат я бы посоветовал использовать более удобный – например, подкатной или электрический. И силы сэкономите, и штатный домкрат не подвергнется повышенному износу.

Колесные болты или гайки, конечно, можете крутить модным электрогайковертом, но, важнее затягивать крепеж динамометрическим ключом. А пока колесо снято, можно внимательно осмотреть состояние тормозных механизмов, деталей подвески и приводы колес. Так гораздо проще увидеть возможные течи из агрегатов.

«Масляное» ТО

Замена масла в двигателе во дворе возможна методом откачки. Особенно этот способ рекомендую, если доступ к фильтру возможен сверху или через колесную нишу. У многих автомобилей разборный фильтр установлен сверху и также легкодоступен. Следует расположиться в укромном уголке двора и не проливать масло на асфальт и землю.

На Kia Rio третьего поколения масло откачивается отлично, а для замены фильтра приходится лечь на асфальт. Но фильтр расположен недалеко – сразу за бампером спереди.
На Kia Rio третьего поколения масло откачивается отлично, а для замены фильтра приходится лечь на асфальт. Но фильтр расположен недалеко – сразу за бампером спереди.

Замена воздушного фильтра, как и салонного, не требует специального места и легко проводится на улице.

Замена тормозных колодок, дисков и жидкости

Рекомендуем
Чистота в салоне авто без труда и пылесоса — шикарный лайфхак

Сняв колесо, мы получаем доступ почти ко всем элементам тормозной системы. Работать менее удобно, чем на подъемнике в автосервисе, но условия такие же, как в гараже. Поэтому можно не торопясь отвернуть крепление суппорта, вынуть старые колодки и, вдавив поршень, поставить новые. Перед этим очень желательно очистить направляющие. Отвернув два болта крепления направляющей колодок и сняв ее, получаем доступ к тормозному диску, который можно заменить.

Замена тормозной жидкости тоже не представляет трудностей, если удалять старую, создавая вакуум в полости шприца.

Единственное условие, по собственному опыту, – не особо раскладываться на асфальте двора. Все же такие работы не приветствуются, и придется объясняться с появившемся участковым, доказывая, что вы всего лишь сняли колесо.

Замена свечей

Рекомендуем
Как открыть капот, если рычажок не срабатывает

Тут главное условие – не допустить попадания мусора в свечные отверстия. Поэтому колодцы нужно сначала промыть очистителем тормозов, а затем продуть сжатым воздухом из компрессора или баллончика. У новых свечей на резьбу надо нанести чуть-чуть непригорающей смазки или, в крайнем случае, натереть стержнем мягкого простого карандаша. Затяжку свечей надо осуществлять динамометрическим ключом.

Проверка компрессии

Если меняете свечи на немолодом и проблемном моторе, то можно заодно проверить компрессию. Мотор должен быть теплый, аккумулятор заряжен и все свечи вывернуты. Помощник нажимает педаль газа и включает стартер. А. вы на компрессометре определяете показания. У современного мотора должно быть не меньше 11 бар.

Обратите внимание, что для дизельных и бензиновых двигателей компрессометры нужны с разными диапазонами.
Обратите внимание, что для дизельных и бензиновых двигателей компрессометры нужны с разными диапазонами.

Эндоскопирование двигателя и каталитического нейтрализатора

Рекомендуем
Изящный способ сэкономить на щетках стеклоочистителей

Если у вас есть возможность одолжить эндоскоп, то при вывернутых свечах можно осмотреть днище поршня, стенки цилиндра и поверхность камеры сгорания в головке вместе с клапанами.

Вывернув первый (управляющий) лямбда-зонд, можно эндоскопом осмотреть поверхность каталитического нейтрализатора. Это нужно, чтобы вовремя заметить начало разрушения керамических сот, которое на некоторых двигателях приводит к выходу их из строя из-за попадания пыли в цилиндры.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

В гараже

Если у вас гараж со смотровой ямой – самостоятельно сделать можно все что угодно, вплоть до капремонта двигателя и переборки коробки передач. И таким счастливчикам наши советы не нужны.

  • Зачем сосед заливает газировку в бачок омывателя — смеяться или нет: эксперт Ревин развеял миф о пользе диетической колы в бачке стеклоомывателя.

Подпишитесь на «За рулем» в
Ревин Алексей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 29638
20.08.2025 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+2