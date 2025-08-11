Как почернить резину и не испачкать диск? Простое решение

Читатель «За рулем» придумал способ защитить диск при нанесении химии на шину

При использовании аэрозольного чернителя для шин он часто попадает на диски или колпаки колес, загрязняя их.

Я изготовил защитный трафарет из картона нужного диаметра. Прикладывая его к диску, распыляю чернитель только на шину, оставляя диск чистым.

М. Поляков, г. Углич

Картонный трафарет для защиты диска при чернении шины

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

