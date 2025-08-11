#
Как почернить резину и не испачкать диск? Простое решение

Читатель «За рулем» придумал способ защитить диск при нанесении химии на шину

При использовании аэрозольного чернителя для шин он часто попадает на диски или колпаки колес, загрязняя их.

Я изготовил защитный трафарет из картона нужного диаметра. Прикладывая его к диску, распыляю чернитель только на шину, оставляя диск чистым.

М.Поляков, г. Углич

Картонный трафарет для защиты диска при чернении шины

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Ревин Алексей
Фото:М. Поляков
11.08.2025 
