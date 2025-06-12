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Установил внешние датчики давления в шинах — балансировка нужна?

Эксперт «За рулем» рассказал, кому стоит установить внешние датчики давления

Вопрос от читателя «За рулем»:

Влияют ли внешние датчики давления на балансировку колес?

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Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»:

Влияют, но не очень значительно. Масса датчика с крепежом не превышает 12 г, а закреплен он примерно на том же радиусе, что и балансировочные грузы. Обычно такая величина считается несущественной, хотя перфекционисты могут отбалансировать колеса с датчиками.

А еще влияние на балансировку будет меньше у крупных внедорожников и пикапов по сравнению с маленькими колесиками кейкаров.

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Если я меняю колеса, нужно ли мне балансировать их каждый сезон?

Я бы порекомендовал устанавливать внешние датчики давления перед дальними путешествиями, ведь заменить «пожеванную» шину в некоторых регионах будет нелегко.

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

  • О важных критериях выбора шинных компрессоров рассказано тут.

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Ревин Алексей
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 2995
12.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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