Мы проверили распространенные народные средства чернения шин и выяснили, что далеко не все можно рекомендовать к применению.

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Чтобы вернуть шинам глубокий черный цвет, не обязательно ехать на мойку или в магазин запчастей за специальной автохимией. Обойтись можно и подручными средствами, и некоторые из них обязательно найдутся практически в каждом доме.

Существует несколько способов чернения шин, безопасных и не влияющих на сцепление с дорогой. При отсутствии специальных средств для восстановления цвета используется, например, гуталин, глицерин, силиконовое масло и даже хозяйственное мыло и бытовая химия. У каждого вещества есть свои плюсы и минусы, но следует помнить, что ни одно из них не обладает в полной мере качествами, присущими специальным растворам: ни долгим эффектом, ни защитными свойствами, ни простотой использования.

Гуталин

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Чернение шин гуталином или иным средством по уходу за обувью — первое, что приходит в голову. При этом и сам процесс обработки ничем не отличается, только вместо щетки лучше использовать губку, чтобы брызги гуталина не испачкали кузов. Просто натираем боковину помытой и просохшей шины обувным кремом и даем ему время высохнуть.

Признаться, результат выглядит не очень хорошо, даже при использовании средства с воском: нет ни блеска, ни глубины цвета. Неудобен также сам процесс нанесения — представьте, каково будет обрабатывать четыре колеса. Минусом является и то, что полного высыхания крема для обуви приходится ждать, прежде чем ехать. В противном случае дорожная пыль быстро налипнет на обработанную поверхность, сведя все приложенные усилия на нет. Конечно, существуют и быстросохнущие кремы-краски, но их стоимость такова, что дешевле все же будет купить специальное средство для чернения шин.

Глицерин

За счет своей консистенции глицерин создает потрясающий эффект черной как смоль блестящей шины, причем степень «жирности» можно регулировать, разбавляя средство простой водой. Для одной процедуры хватит всего ста граммов глицерина и такого же количества воды. Смешиваем их с учетом того, что чем меньше воды в составе, тем более «жирным» получится эффект. Но воды лучше не жалеть, иначе к шинам, как и в случае с невысохшим гуталином, будет липнуть пыль. Наносится состав простой губкой без втираний. Кстати, этим составом можно обрабатывать и неокрашенные черные пластиковые детали кузова.

Плюс этого метода — в его дешевизне и наличии глицерина в любой аптеке. Минусы же перекрывают все достоинства: глицерин быстро старит резину, заставляя ее растрескиваться. Кроме того, состав очень хорошо смывается водой — первый же дождь или проезд по луже не оставит от глицерина и следа. В сухую погоду шины будут оставаться черными всего лишь пару дней.

Силиконовое масло

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Чернение шин силиконовым маслом является не самым дешевым способом потому, что в мелкой таре его не продают и покупать придется сразу годовой запас средства. Этот способ является самым простым, эффективным и менее трудозатратным, чем остальные. Использовать лучше масло средней степени вязкости, которое пригодится вам и для обработки шин перед зимним или летним хранением, — это единственное вещество из описываемых, которое хоть как-то защищает резину от растрескивания, пересыхания, ультрафиолета и влаги.

Эффект после обработки шин силиконовым маслом сохраняется долго, а шины выглядят чернее новых. Силиконовым маслом также обрабатывают уплотнители дверей и крышки багажника, чтобы они не примерзали.

Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло — пожалуй, самое дешевое средство, пригодное для чернения шин. Его можно наносить с помощью предварительно намыленной щетки, а можно, растворив крошку мыла в воде, нанести состав губкой. Смывать мыло не нужно: когда оно высохнет, резина приобретет красивый и глубокий черный оттенок. Как и большинство кустарных способов, чернение шин хозяйственным мылом имеет свои минусы. Резина из-за него, как и в случае с глицерином, стареет быстрее и может начать трескаться, поэтому данный способ чернения мы не рекомендуем.

Другие способы

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Бытовую химию нередко применяют на автомойках. Это дешевый, действенный и безобидный для резины и ее сцепления с дорогой метод, который можно предложить бонусом или «в подарок». В основном используется средство для мытья стекол, а также посуды. Первое разбрызгивается на боковину шины и быстро растирается, а второе наносится влажной губкой. Смывать составы не нужно.

Также на форумах советуют чернить шины напитками. Чаще других упоминается Coca—Cola. Но из-за сахара в составе кола создает липкий слой, на который быстро оседает пыль, и легко смывается в первой же луже.

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Все перечисленные средства, конечно же, уступают специальным составам, продающимся в отделах автохимии. Их эффект чернения непродолжителен и смотрится не так красиво. Кроме того, большинство из них способны нанести вред резине, повлияв на ее химический состав и сократив срок службы. Тем не менее, описанные методы пользуются спросом в силу своей доступности и спонтанности, ведь большинству автомобилистов чернить шины каждый день не нужно.

Тем не менее наиболее безопасными альтернативами профессиональным средствам для чернения шин можно считать силикон и бытовую химию. Последняя, как правило, еще и дешевле.

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