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Изящный способ сэкономить на щетках стеклоочистителей

Читатель «За рулем» решил проблему нестандартных креплений поводков дворников

«За рулем» около года назад рассказывал о различных типах креплений щеток стеклоочистителей и дал схему переделки поводков дворников путем сварки, сверления, установки переходников.

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Я пошел другим путем.

С оригинальной щетки Volkswagen снял крепление для поводка push button и с помощью маленькой отвертки установил его на щетку, купленную за 90 рублей.

Результат – отличный. Дешевая щетка чистит не хуже дорогих.

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Крепление push button от Volkswagen
Стандартное крепление типа «крюк»
Переставленное крепление нужного типа
Переставленное крепление нужного типа

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.
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Ревин Алексей
Фото:Е. Афанасьев
Количество просмотров 5350
03.07.2025 
Фото:Е. Афанасьев
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