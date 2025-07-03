Изящный способ сэкономить на щетках стеклоочистителей
«За рулем» около года назад рассказывал о различных типах креплений щеток стеклоочистителей и дал схему переделки поводков дворников путем сварки, сверления, установки переходников.
Я пошел другим путем.
С оригинальной щетки Volkswagen снял крепление для поводка push button и с помощью маленькой отвертки установил его на щетку, купленную за 90 рублей.
Результат – отличный. Дешевая щетка чистит не хуже дорогих.
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- Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.
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