Изящный способ сэкономить на щетках стеклоочистителей

Читатель «За рулем» решил проблему нестандартных креплений поводков дворников

«За рулем» около года назад рассказывал о различных типах креплений щеток стеклоочистителей и дал схему переделки поводков дворников путем сварки, сверления, установки переходников.

Я пошел другим путем.

С оригинальной щетки Volkswagen снял крепление для поводка push button и с помощью маленькой отвертки установил его на щетку, купленную за 90 рублей.

Результат – отличный. Дешевая щетка чистит не хуже дорогих.

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Крепление push button от Volkswagen Стандартное крепление типа «крюк»

Переставленное крепление нужного типа

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.