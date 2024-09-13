Купили щетки стеклоочистителя, а они не подходят? Помогаем разобраться в обилии креплений

«За рулём» рассказал о существующих типах крепления щеток стеклоочистителей

Без щеток стеклоочистителя, или «дворников», не обходится ни один автомобиль. Их количество зависит от ширины ветрового стекла – на КАМАЗах они могут работать втроем, а на легковушках, от Оки до Мерседеса W124 или, скажем, пикапа Cybertruck, хватает и одного. Но у всех систем очистки есть одна проблема. Дворники нуждаются в замене не реже раза в год, а на автомобилях с очень большими пробегами это приходится делать и чаще.

С длиной щетки всё понятно: она должна быть штатной или отличаться совсем незначительно. А вот креплений дворника к поводку развелось чересчур много. Такое ощущение, что производители решили ориентировать владельцев машин исключительно на оригинальные щетки.

Снял – поставил…

В нашей стране на заре массовой автомобилизации, пришедшейся на вторую половину прошлого века, проблем с креплением дворников не было. Были щетки «на Москвичи» и «на Волги», потом появились «на Жигули». Крепления были разные, но стереотипные. А вот проблемы с покупкой самих дворников были, поэтому их на ночь многие автомобилисты снимали, чтобы не похитили. Цельнометаллические крепления такое издевательство выдерживали, хотя со временем и разбалтывались. Современные пластмассовые фиксаторы от постоянного снятия-установки в жару и в мороз точно поломались бы.

Больше десяти!

Производители используют десяток разных типов креплений дворника к поводкам. Естественно, что на оригинальном дворнике, поступающем в запчасти, уже установлен нужный вариант. Но как быть, если дворник нужно срочно купить в ближайшем магазине запчастей? Поводов для спешки может быть много: украли, отвалился где-то на автобане, погиб в руках владельца, отдирающего его от заледенелого стекла.

Распространенные переходники: 1 - VATL 5.1; 2 - Top lock, Pinch tab; 3 - Hook 9x3, 9x4; 4 - DNTL 1.1, Male pin arm, Bayonet arm 7x3; 5 - Push button 16mm; 6 - Pin lock 13mm Claw; 7 - Push button 19mm; 8 - Side pine 17/22mm; 9 - MTBL 1.1; 10 - Bayonet arm 8x4.

Производители хороших (и недешевых) дворников зачастую дают в комплекте множество переходников, позволяющих установить щетки на самые разные модели автомобилей. Налицо избыточные расходы потребителя – не бескорыстно же в упаковку вложен десяток переходников. Да и экология страдает: девять из десяти пластмассок сразу пойдут на помойку.

Вроде бы обычный 600‑миллиметровый дворник, но по причине изобилия креплений цена превышает 600 рублей при заурядном качестве очистки. У этого гибридного дворника даже место посадки переходников выполнено непривычно – в виде длинного углубления с зубчиками по концам.

Проблемы продолжаются

Если дворник вышел из строя или отлетел под чужие колеса вдали от магазина, проблема обостряется. В дождь или снегопад движение с недействующим со стороны водителя стеклоочистителем запрещено ПДД. А даже на современной заправке дворников особо экзотических размеров или с нераспространенным креплением может и не быть. Поэтому – простой совет: приобретите водительский дворник, точно подходящий по длине и креплению, и возите с собой в дальнем уголке багажника.

Поводки Фокуса и Пассата заканчиваются хитрыми наконечниками. Удаляем с поводков штатные наконечники и крепим крючки любым доступным способом. Сверлим отверстия и либо нарезаем резьбу, либо крепим винтом с гайкой. Можно применить заклепки или даже сварку. Место соединения можно покрасить либо затянуть в термоусадку.

Не дворником единым

Есть категории транспортных средств, для которых обычные дворники в определенных условиях эффекта не дают. На флоте их эффективность признана недостаточной, поэтому в рубках устанавливают центробежный судовой стеклоочиститель (сlear view screen) или «диск Кента», задачей которого является обеспечение видимости рулевому при любой погоде. Вращение диска с высокой скоростью позволяет мгновенно сбрасывать воду, обеспечивая видимость.

Судовой стеклоочиститель (сlear view screen) или «диск Кента».

Простой путь

Выбирая дворники, не поленитесь пройтись по каталогам нескольких производителей. Старайтесь выбрать такой товар, где присутствует либо один переходник на нужный вам поводок, либо их количество минимально. Помните, что чем более экзотическое, по сравнению с простым крючком, крепление имеет дворник, тем он будет дороже.

Смещение дворника

Для изменения зоны очистки дворников применяются дополнительные переходники. Они существуют для право- и леворульных машин, при этом исполнение – зеркальное. В любом случае их задача – слегка сместить дворник относительно поводка, когда последний припаркован в нижней части стекла. Это улучшает обзорность (уменьшает мертвую зону) в районе стойки крыши со стороны водителя, но ослабляет место соединения щетки с поводком.

Переходники «крючок-крючок» между поводком и дворником, предназначенные для изменения зоны очистки. Показаны переходники для праворульных автомобилей.

Тюнинг под крючок

Первые несколько лет, пока машина на гарантии и отношение к ней довольно трепетное, лучше устанавливать дворники, предусмотренные заводом. Но по мере старения автомобиля затраты на него первому или, тем более, второму- третьему владельцу хочется уменьшить. Самыми дешевыми и распространенными креплениями дворников являются крючки 9×3 мм. Такие используются на машинах самых разных классов – от Лады Гранты до дорогого кроссовера Nissan Murano. Дворники под крючок почти гарантированно будут в самом маленьком магазинчике при бензоколонке.

Переходники под крючок можно приобрести по цене от 200 рублей за штуку. Винты в комплекте имеют нестандартную резьбу, так что придется использовать «наши» М4.

Для переделки «навороченных» поводков под крючок продаются наборы, состоящие из крючков и винтиков. Для иллюстрации мы приобрели подержанные поводки от автомобилей Ford Focus второго поколения и Volkswagen Passat шестого поколения. У первого крепление Side pin – боковой штырек, у второго Push button – иногда ломающаяся в мороз кнопка. Переделка заключается в аккуратном удалении тонкостенной конструкции с конца поводка, сверлении отверстий под винты и присоединении крючков из покупного набора. Всё, теперь можно использовать дворники длиной 600 либо 650 мм, приобретенные на маркетплейсах за смешную цену от 99 рублей. А потратив больше 200 рублей, можно замахнуться и на бескаркасники с крючком.

Крепление MG фирма Geely разработала специально для использования на новых моделях. Как вы думаете, зачем?

Великое разнообразие Стремление разнообразить типы креплений порой принимает совсем избыточные масштабы. Вот, например, несколько моделей популярной у нас марки Geely: черт ногу сломит! А у всех автомобилей Nissan, поставлявшихся в нашу страну, крепление дворников одинаковое – простой крючок 9×3. Удобно!

Типы крепления щеток стеклоочистителей на примере моделей Geely: Модель Тип крепления Atlas Side pin 22 мм Atlas Pro MG Belgee X50 Top lock Coolray Push button 19 мм Emgrand GT Pinch tab Monjaro Push button 19 мм Okavango MG Tugella MG

Эксперт «За рулем» рассказал, нужно ли заливать более густое масло при большом пробеге