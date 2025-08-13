Замена жидкости в 6-ступенчатой АКП Hyundai и Kia — инструкция

Эксперт Ревин рассказал, как заменить жидкость в автомате своими силами

На каких автомобилях стоит 6-ступенчатый автомат

Шестиступенчатый автомат семейства с обозначением от A6GF1 до A6LF3 устанавливается на множество автомобилей – от Rio и Solaris до крупных кроссоверов Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Естественно, что с более мощными моторами и полным приводом коробки передач имеют некоторые отличия, но архитектура – одинакова.

Общих особенностей у агрегатов несколько. Коробки не имеют классического поддона снизу, в котором располагается рабочая жидкость и обычно стоит фильтр. Фильтр можно заменить только после «располовинивания» агрегата.

Передняя пластмассовая крышка, которую неверно называют поддоном, закрывает собой гидроблок; в ней расположено важное для нас контрольное отверстие уровня жидкости. Щупа для его проверки нет, что затрудняет оценку состояния рабочей жидкости.

Полный объем жидкости во всех АКП семейства – около 8 л. При этом слить через нижнюю пробку можно примерно 4 л. Общность конструкции всех коробок позволяет составить единый рассказ о том, как менять в них рабочую жидкость.

Коробка A6GF1 идет на легковые машины класса В. Стрелкой показана заливная пробка.

Поводы для замены жидкости в АКП

Проехали 40-60 тысяч километров. Первая цифра – в тяжелых условиях эксплуатации, вторая – при более легкой и спокойной езде.

Прошло больше 4-5 лет с прошлой замены. Для ездящих мало менять жидкость следует по годам, а не по пробегу.

Купили автомобиль с рук, а история замены жидкости отсутствует. Или вы ей не верите.

Начались «пинки», замедленные переключения передач. Есть надежда спасти ситуацию заменой жидкости, но возможен и худший сценарий, о котором мы сможем узнать в ходе работ.

Что подготовить для замены жидкости в АКП

Прежде всего, новую жидкость. Совершенно необязательно гоняться за литровыми баночками с надписью Hyundai SP4. Будет дорого. Да и не делает концерн трансмиссионную жидкость. Первая заливка ATF на заводе – другого корейского концерна – ZIC.

Поэтому лучше купить в проверенном месте четырехлитровые емкости ZIC ATF SP4. На канистрах присутствует проверочный код. Причем эта система проверки в нашей стране действительно работает, в отличие от некоторых других «масляных» брендов.

Сколько брать? Лучше всего – три таких канистры. В итоге вы сможете самостоятельно, легко и быстро заменить почти полностью жидкость в АКП немногим более чем за 10 000 рублей.

Самый «свежий» дизайн канистры ZIC ATF SP4

Работу можно выполнить в гараже со смотровой канавой, на эстакаде в гаражном кооперативе, подъемнике в гараже самообслуживания или даже на невысокой самодельной эстакаде.

Помимо таза для слива отработки объемом не меньше 5 л нужно приготовить инструментальную головку «на 24», вороток, карданный шарнир и два удлинителя не короче 250 мм каждый.

Головку «на 24» желательно немного обработать на наждаке, чтобы внутренний шестигранник начинался сразу, без фаски. Это вызвано тем, что сливная и наливная пробки очень невысокие, и важен полный контакт головки с ними.

Также вам понадобится либо самодельная воронка с длинным шлангом, либо очень удобная покупная с металлическим гофрированным «хоботом».

Процесс замены жидкости в АКП

Забираемся под автомобиль с прогретым двигателем и сразу проверяем, открывается ли пластмассовая пробка на передней крышке коробки.

Требуется повернуть пробку на немного более чем 90 градусов против часовой стрелки. Она должна отворачиваться пальцами, в крайнем случае – через тряпочку.

Головкой «на 24» с воротком отворачиваем внизу сливную пробку – жидкость выливается в таз. Около 4 литров.

Определяем, сохранила ли жидкость хоть немного прозрачности, не совсем ли черная и не пахнет ли гарью. Если показатели плохие, а на магните сливной пробки большое количество стружки и при этом она крупная, то агрегат нужно ремонтировать. Если все хорошо, то очищаем магнит от стружки и руками через тряпочку затягиваем пробку.

Отворачиваем той же головкой заливную пробку коробки.

Заливная пробка едва видна на задней стороне коробки, но она доступна для отворачивания и заливки из-под капота.

Сразу за головкой должен быть установлен карданчик, затем два удлинителя и вороток.

Через воронку заливаем новую жидкость в количестве 3,9 л, то есть немного оставляем в канистре. Заливную пробку не заворачиваем.

Запускаем двигатель, даем немного поработать, удерживая педаль тормоза, передвигаем селектор коробки во все положения.

Рукой отворачиваем сливную пробку и сливаем жидкость. Повторяем заливку новой жидкости. Еще раз сливаем.

Затягиваем сливную пробку моментом 40 Н·м. То есть, на воротке длиной 250 мм надо приложить силу около 16 кг. Поскольку мы не затягивали пробку многократно, уплотнительную шайбу на пробке можно не менять.

При окончательной заливке наливаем в агрегат 4 литра из новой канистры и добавляем остатки по 100 мл из двух канистр. Так мы поступаем, чтобы гарантированно немного превысить номинальный уровень и контролировать перелив через контрольное отверстие. Заворачиваем и затягиваем заливную пробку.

Прогреваем двигатель до включения электровентилятора или проверяем температуру картера коробки – должно быть около 50°С: горячо, но рука терпит.

Открываем пробку на передней пластмассовой крышке, подставив таз. Потечет жидкость. Когда струйка станет совсем тонкой, заворачиваем пробку.

Из личного опыта

Заменив подобным образом почти целиком жидкость в АКП своей машины, я тем самым устранил «пинки». И запомните: никакой адаптации делать не нужно. Коробка делает ее сама ежедневно и даже ежесекундно.

Множество авторов подобных материалов предлагают заливать рабочую жидкость через отверстие спереди АКП, куда входит сапун. Но это сопряжено с разборкой воздушного фильтра и риском попадания грязи на впуск ДВС. Кроме того, жидкость уходит медленно, а если лить интенсивнее – проливается. Оптимальный способ подразумевает использование штатной заливной пробки!

