Зачем сосед заливает газировку в бачок омывателя — смеяться или нет

Эксперт Ревин развеял миф о пользе диетической колы в бачке стеклоомывателя

После нескольких лет эксплуатации автомобиля владелец замечает, что форсунки стеклоомывателя стали хуже подавать воду или незамерзающую жидкость на ветровое стекло. Если же злоупотреблять заливкой в бачок простой воды, то и датчик уровня может зарасти налетом солей. Тогда он будет периодически или постоянно врать.

Слабые струйки из засоренной форсунки не добивают до ветрового стекла.

По всемирной Сети гуляет множество лайфхаков, предлагающих для очистки форсунок залить в бачок стеклоомывателя газировку, в состав которой входит ортофосфорная кислота. Например, колу любого производителя, так как рецепт у всех приблизительно одинаков.

Рассмотрим плюсы и минусы такого решения и предложим альтернативу.

Бережем чистоту системы стеклоомывателя

Первым делом советую не заливать воду из водопроводного крана, если известно, что она содержит большое количество растворенных солей. Это будет сразу видно по отложениям накипи в чайнике. Конечно, я не буду наивно предлагать заливать в бачок дистиллированную воду. На такое способны лишь немногие чрезмерно озабоченные состоянием своей машины люди.

Но если вы знаете, что вода в вашем доме очень жесткая, то есть смысл, по крайней мере, заливать в бачок кипяченую воду, или, например, заливать воду на работе, если там она лучше. Так мы отсрочим неприятности, связанные с отложением солей в системе стеклоомывателя.

Недостатки колы

Действие колы в системе стеклоомывателя определяется содержащейся в напитке ортофосфорной кислотой, которая должна взаимодействовать с отложениями солей, растворяя их.

Но, даже залив неразбавленную колу в бачок омывателя, мы получим недостаточно высокую концентрацию кислоты. Ведь колу пьют люди, и процент кислоты в ней минимален! Поэтому эффективность такого совета довольно низкая.

Кола очень слабо растворяет отложения, но иногда вызывает дробление крупных фракций. Известны случаи, когда отколовшийся кусочек отложений полностью забивал форсунку стеклоомывателя. И хочу отметить, что кислота, длительное время оставшаяся в полости короба воздухопритока, который расположен непосредственно под дворниками, будет вредить кузову автомобиля. Особенно если там уже есть очаги коррозии.

Поэтому предлагаю другой способ очистки системы стеклоомывателя, который, кстати, основан также на распространенном продукте из продовольственного магазина.

Лимонная кислота для очистки стеклоомывателя

Не секрет, что хозяйки чаще всего отмывают чайники от накипи с помощью лимонной кислоты. Рекомендую ее же использовать и для очистки стеклоомывателя. Главным преимуществом является возможность регулировать концентрацию раствора.

Например, в сильный ливень можно залить в бачок более концентрированный раствор лимонной кислоты, который будет быстро смываться с кузова дождем и не нанесет вреда металлу. Только надо не забыть вылить весь раствор до конца дождя и заменить его на летнюю омывайку или чистую воду.

Концентрированным раствором можно промыть систему и перед посещением автомойки.

В качестве профилактики можно добавлять буквально несколько кристалликов лимонной кислоты при каждом доливе воды в бачок.

Чистим форсунки стеклоомывателя

У многих автомобилей форсунки стеклоомывателя легкодоступны, а потому демонтаж их для промывки не затруднит. Снятую форсунку промываем в концентрированном растворе лимонной кислоты, нагретом до 50°С. Подсоединяем к штуцеру форсунки медицинский шприц емкостью 10-20 см3. Погружаем форсунку в раствор лимонной кислоты и «гоняем» жидкость через форсунку туда и обратно. Таким способом удается отмывать даже самые заросшие форсунки.

Горячий раствор лимонной кислоты удаляет любые отложения.

Заменить форсунки стеклоомывателя

Форсунки можно просто заменить. В продаже имеются варианты с количеством струек от одной до трех или снабженные веерным распылителем.

В продаже вы легко найдете многоструйные форсунки. Также вы без труда найдете веерные форсунки.

Попробуйте поэкспериментировать – может понравиться.

После замены форсунок отрегулируйте их. Схемы для настройки часто приводятся в инструкциях по эксплуатации автомобилей.

Загрязнение форсунок омвателя при заправке

Систему стеклоомывателей засоряют не только отложения солей. Будьте осторожны, заливая жидкость в омыватель.

Во время заливки в бачок омывателя могут попадать различные семена, соринки и листики. Все это засоряет систему и форсунки.

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