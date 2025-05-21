На что способны автоматические коробки — изучаем разные режимы движения

Эксперт Ревин объяснил, что значат режимы 1, 2, 3, L, B, S, M, W, O/D в АКП

Стандартные режимы автоматической коробки

Режимы, которые есть на селекторе любой автоматической коробки передач, это P, R, N и D (паркинг, задний ход, нейтраль и драйв). Их назначение всем известно, как и то, что на некоторых автомобилях этот стандартный набор дополнен еще несколькими символами.

Всего четыре буквы отвечали за управление трехступенчатой автоматической коробкой передач Волги ГАЗ-21.

Теперь рассмотрим, какие еще режимы и их обозначения внедрили разные производители автомобилей, и отметим, что, к сожалению, полного единообразия здесь нет.

Режимы «1», «2», «3» автоматической коробки

Иногда эти режимы обозначаются так: «D1», «D2», «D3». Перевод селектора в эти положения возможен при движении автомобиля с невысокими скоростями. При этом коробка передач не будет переключаться выше обозначенной передачи.

Режим «1» полезен при выезде из грязи или снега, так как не позволит колесам излишне буксовать, переключаясь на вторую передачу и выше, прокапывая тем самым ямы или шлифуя поверхность льда.

Режим «2» нужен для движения по тяжелой грунтовой дороге, когда автомобиль не должен излишне разгоняться.

При переводе селектора в положение «3» АКП не будет переходить на более высокие передачи, что полезно при буксировке тяжелого прицепа или другого автомобиля. Следует отметить, что режим «3» иногда встречается и на четырехступенчатых коробках передач.

Помимо движения по тяжелым дорогам и буксировки солидных грузов, ограничение на включение высоких передач нужно при движении по горным дорогам.

В горах торможение двигателем – обязательное условие безопасного движения.

Чтобы не давать излишнюю нагрузку тормозным механизмам, что может вызвать их перегрев, закипание жидкости и отказ тормозов, нужно тормозить двигателем. А двигателем можно тормозить, только если в коробке передач, будь она автоматической или механической, включена низкая передача. Тогда двигатель, вращаясь с высокими оборотами при отсутствии сгорания топлива в цилиндрах, создает весьма ощутимое сопротивление. Причем тормозные силы на ведущих колесах за счет дифференциала распределены идеально, что немаловажно на машинах без АБС.

Еще лучше дела обстоят при симметричном полном приводе, например, как у внедорожников АВТОВАЗа. Тут при торможении двигателем тормозят все четыре колеса.

Торможение двигателем полезно с точки зрения экономии топлива, а также улучшает охлаждение двигателя. Ведь в горах летом на подъемах мотор испытывает большую нагрузку и сильно греется, зато на спуске при включенной низкой передаче он вращается с высокими оборотами. Цилиндры продуваются свежим холодным воздухом, а насос охлаждающей жидкости обеспечивает хорошую циркуляцию.

Режим «L» автоматической коробки

Обозначение происходит от слова low – низкий (низшая передача). АКП работает только на первой передаче. По сути, это просто другое обозначение режима «1». Считается, что режим нельзя включать при движении со скоростью более 40 км/ч. Но современные АКП нарушить это правило и не позволят.

Режим «В» автоматической коробки

Происходит от слова braking – торможение. Это обозначение используют некоторые автопроизводители и сообщают в инструкции, что он предназначен для торможения двигателем на затяжных спусках. После активации режима «B» запускается функция автоматического торможения двигателем.

Позиция «В» встречается чаще всего на АКП и вариаторах в автомобилях Toyota и Lexus.

Трансмиссия активирует передачу, которая позволяет предотвратить ускорение автомобиля при движении под уклон. В этом случае обороты двигателя будут высокими, но именно это обеспечивает торможение за счет сопротивления внутри двигателя.

Режим «B» снижает риск перегрева тормозной системы при движении по склону или на серпантине. Сброс скорости двигателем продлевает срок службы колодок и дисков, а на гибридах подзаряжает аккумулятор. Режим «B» полезен в гололед, когда стандартная тормозная система может не справиться с обледенелым спуском.

Режим «S» автоматической коробки

Это спортивный режим — от слова sport. В этом режиме все настройки АКП меняются с целью достижения наилучшей динамики разгона автомобиля. Переключения передач происходят при более высоких оборотах двигателя. Также, при сбросе газа, коробка передач быстрее переходит на низшие передачи, чтобы обеспечить лучшую продольную динамику.

Следует понимать, что такой режим заметно увеличивает расход топлива. Степенному водителю этот режим нужен лишь изредка, чтобы дать мотору поработать на высоких оборотах – это полезно для удаления нагара из камер сгорания и в целом для «проветривания» мотора.

Режим «W» автоматической коробки

Это зимний режим, от слова winter. Иногда он обозначается снежинкой. В этом режиме коробка передач может стартовать со второй передачи, чтобы уменьшить пробуксовку колес. Все переключения на повышенные передачи происходят при более низких оборотах двигателя.

Режим «O/D» автоматической коробки

Режим называется Over drive или повышающая передача. Появился термин во времена заднеприводных автомобилей, когда основной была прямая передача, и карданный вал вращался с оборотами двигателя. Для высоких скоростей предусматривали повышающую передачу.

Символ «O/D off» в комбинации приборов загорается, когда высшая передача отключена.

На автомобилях последующих поколений чаще всего используется кнопка возле селектора АКП, нажатие на которую предотвращает включение высшей передачи. При этом в комбинации приборов включается символ «O/D off».

На автомобилях с маломощными моторами высшую передачу имеет смысл отключить при подготовке к обгону. Также полезно выключать овердрайв на затяжных спусках или подъемах, в рваном городском трафике и при движении со скоростью заведомо не выше 50 км/ч.

Режим «М» автоматической коробки

Название режима происходит от слова manual – ручной режим. На самом деле, он заменяет все предыдущие режимы, и поэтому почти вытеснил их на современных автомобилях.

В прорези селектора управления таких АКП есть дополнительная прорезь вбок или назад от положения «D». Сдвинув рычаг вбок в положение М, мы становимся владельцами почти механической коробки передач. Единственным отличием является последовательное переключение передач, как на многих мотоциклах.

У большинства автомобилей передачи переключаются в сторону повышения движением рычага вперед, хотя инженеры Mazda считают, что наоборот – удобнее.

В режиме «М» можно трогаться со второй передачи и тормозить двигателем на третьей, второй или первой передачах в горах. Можно зафиксировать первую передачу, чтобы выбраться из грязи. Можно при быстром движении по трассе с многоступенчатой АКП включить и зафиксировать высшую передачу, что немного сэкономит топливо и позволит избежать лишних переключений.

Если у АКП вашего автомобиля есть режим «М», очень советую освоить его применение в разных условиях.

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