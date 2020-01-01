Сдал назад и... штраф! Вы все случаи знаете?

Во многих ситуациях Правила не запрещают ехать задним ходом. Но иногда такой маневр платный: 500 рублей. Или 2500. Или вообще без прав.

Движение задним ходом считается одним из самых опасных маневров на дороге: автомобилисту требуется предельная концентрация. Однако, несмотря на сложность маневра, в течение дня его неоднократно выполняет каждый автомобилист. Например, если мы проскочили АЗС, прозевали нужный поворот, заметили, что перекрыли выезд из двора. Да и парковка зачастую требует движения назад.

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Эксперты программы «Первая передача» на НТВ выяснили, когда лучше не рисковать ни кошельком, ни водительскими правами и проехать вперед.

В ПДД (п.8.12) сказано:

Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр не создаст помех другим участникам движения.

Проблема в том, что ситуаций, когда ваше транспортное средство может помешать другим, намного больше, чем вам кажется.

Задний ход за 500 рублей

Движение назад запрещено:

на перекрестке

на пешеходном переходе

на остановке

в тоннеле

на мосту

на железнодорожном переезде

при видимости менее десяти метров.

В перечисленных случаях включение задней передачи наказуемо штрафом в размере 500 рублей (статья 12.14. часть 2 КоАП РФ). Имейте в виду, что выезды с прилегающих территорий не считаются перекрестками. Поэтому вернуться назад, чтобы нырнуть во двор, можно.

Задний ход за 2500 рублей

В тоннеле и на мосту пространство ограничено, и в случае аварийной ситуации у водителей меньше шансов избежать столкновения, а последствия аварий, как правило, серьезнее. На остановке и на пешеходном переходе при движении задним ходом есть вероятность наехать на пешехода. А что не так с автомагистралью? — спросите вы.

Автомагистраль — это дорога для передвижения на высокой скорости, что само по себе делает ее местом повышенной опасности. Движение задним ходом по автомагистрали чревато крупной аварией с участием нескольких машин. Штраф в этом случае больше — 2500 рублей (КоАП, ст.12.11 часть 3).

Под лишение

На дороге с односторонним движением сдавать задним ходом не запрещено, но... если вы въехали на такую дорогу задним ходом (то есть проехали под знак 3.1 «въезд запрещен»), можно не просто получить штраф в размере 5000 рублей, но и лишиться прав на 4–6 месяцев (КоАП, ч.3 ст.12.16).

Что же делать, если нужный поворот вы уже проехали, но не уверены, что можно сдать назад? Рекомендация от ведущего программы «Первая передача» Алексея Куличкова звучит так: «Не знаете, можно ли ехать задом, — поезжайте вперед и развернитесь. Это будет и проще, и дешевле» (конечно, при условии, что вы не двигаетесь по дороге с односторонним движением. — Прим. ред.).

Безопасно парковаться стало легче благодаря защите камеры заднего вида.

Фото: НТВ