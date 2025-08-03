Коврик постоянно елозит по полу? Закрепим, и даже эстетично

Читатель «За рулем» придумал, как закрепить коврики в салоне автомобиля

В моей машине каждый второй пассажир, садящийся на заднее сиденье, задевал выступ коврика, сдвигал его и оставлял грязь на ковролине.

Лента-липучка держалась плохо.

Я закрепил коврики клипсами от обивки ВАЗ‑2112, как на фото.

Теперь они плотно прилегают и надежно зафиксированы, не съезжают под ногами.

В. Кривошеев, г. Самара

Коврик, закрепленный клипсами от ВАЗ-2112

