Коврик постоянно елозит по полу? Закрепим, и даже эстетично
В моей машине каждый второй пассажир, садящийся на заднее сиденье, задевал выступ коврика, сдвигал его и оставлял грязь на ковролине.
Лента-липучка держалась плохо.
Я закрепил коврики клипсами от обивки ВАЗ‑2112, как на фото.
Теперь они плотно прилегают и надежно зафиксированы, не съезжают под ногами.
В. Кривошеев, г. Самара
