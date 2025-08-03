#
Коврик постоянно елозит по полу? Закрепим, и даже эстетично

Читатель «За рулем» придумал, как закрепить коврики в салоне автомобиля

В моей машине каждый второй пассажир, садящийся на заднее сиденье, задевал выступ коврика, сдвигал его и оставлял грязь на ковролине.

И тут изолента выручила — решаем типичную проблему китайского кроссовера

Лента-липучка держалась плохо.

Я закрепил коврики клипсами от обивки ВАЗ2112, как на фото.

Теперь они плотно прилегают и надежно зафиксированы, не съезжают под ногами.

В.Кривошеев, г. Самара

Коврик, закрепленный клипсами от ВАЗ-2112

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О том, как упростить уборку труднодоступных мест в салоне авто, рассказано тут.
Ревин Алексей
Фото:В. Кривошеев
Количество просмотров 7743
03.08.2025 
