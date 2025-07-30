Чистота в салоне авто без труда и пылесоса — шикарный лайфхак

Читатель «За рулем»: уборку труднодоступных мест внутри автомобиля можно упростить

Между креслом водителя и порогом есть небольшой проем, куда попадает мелкий мусор, который бывает трудно удалить – разве только мощным пылесосом.

Я приобрел «коврик ворсовой», вырезал полосу нужного размера и положил в этот проем. Теперь при появлении мусора вытаскиваю полосу и вытряхиваю.

Ворсовый коврик между креслом водителя и порогом

В. Гаврилов, г. Казань

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