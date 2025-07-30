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Чистота в салоне авто без труда и пылесоса — шикарный лайфхак

Читатель «За рулем»: уборку труднодоступных мест внутри автомобиля можно упростить

Между креслом водителя и порогом есть небольшой проем, куда попадает мелкий мусор, который бывает трудно удалить – разве только мощным пылесосом.

Я приобрел «коврик ворсовой», вырезал полосу нужного размера и положил в этот проем. Теперь при появлении мусора вытаскиваю полосу и вытряхиваю.

Ворсовый коврик между креслом водителя и порогом
Ворсовый коврик между креслом водителя и порогом

В.Гаврилов, г. Казань

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.
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Ревин Алексей
Фото:В. Гаврилов
Количество просмотров 37
30.07.2025 
Фото:В. Гаврилов
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