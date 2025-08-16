С этой оснасткой вы легко обслужите ходовую авто самостоятельно

#
Для запрессовки втулок задних амортизаторов Гранты мне понадобилось приспособление с внутренним конусным отверстием, которого не оказалось в продаже.

Я свернул небольшой конус из жести от баллончика, отогнул входную кромку наружу и скрепил его двумя хомутами.

Вставил конус в проушину амортизатора, впрессовал втулку болтом с гайкой и двумя шайбами. Дополнительный хомут использовал как проставку для выхода втулки из проушины. Посмотрев через прорези хомута, убедился в полноте выхода кромки втулки. Убрал конус, предварительно подпилив его ножовкой по окружности. Всё заняло несколько минут.

И.Павликов, г. Архангельск

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Причины разрушения шаровой опоры в подвеске автомобиля перечислены тут.
Ревин Алексей
Фото:И. Павликов
16.08.2025 
Фото:И. Павликов
