С этой оснасткой вы легко обслужите ходовую авто самостоятельно

Читатель «За рулем» изобрел приспособление для запрессовки втулок амортизаторов

Для запрессовки втулок задних амортизаторов Гранты мне понадобилось приспособление с внутренним конусным отверстием, которого не оказалось в продаже.

Я свернул небольшой конус из жести от баллончика, отогнул входную кромку наружу и скрепил его двумя хомутами.

Вставил конус в проушину амортизатора, впрессовал втулку болтом с гайкой и двумя шайбами. Дополнительный хомут использовал как проставку для выхода втулки из проушины. Посмотрев через прорези хомута, убедился в полноте выхода кромки втулки. Убрал конус, предварительно подпилив его ножовкой по окружности. Всё заняло несколько минут.

Самодельное приспособление для запрессовки втулок задних амортизаторов

И. Павликов, г. Архангельск

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

