8 крутых приспособ для тех, кто сам ремонтирует машину

С таким набором ни одна поломка не застанет врасплох.

Набор для замены ступичных подшипников

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В ступицах современных автомобилей чаще всего используют двухрядные шариковые подшипники. Они с натягом посажены как на ступицу, так и в поворотный кулак. Недопустимо монтировать их с применением ударного инструмента. В мастерских используют пресс, а любители чаще всего используют набор шайб и втулок, стягиваемых болтом с мощной резьбой. Порой подобный набор можно использовать и для самостоятельной перепрессовки сайлент-блоков.

Набор пластинчатых щупов

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На старых моторах зазоры в газораспределительном механизме регулировали часто — раз в 15 тысяч километров. Теперь двигатели нуждаются в этом гораздо реже, но тем, кто много ездит, или использует газовое топливо, советуем самому проверять зазоры почаще. А если они значительно «ушли», то регулировать их можно или в авторемонтной мастерской, или самостоятельно, при наличии навыков и времени.

Ключ для кислородных датчиков

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Кислородные датчики (лямбда-зонды) нужно периодически отворачивать. Причем не с целью замены, а чтобы оценить (визуально или эндоскопом) состояние каталитического нейтрализатора. Важно не повредить жгут проводов датчика — нужно использовать специальный ключ, в прорезь которого и проводится жгут. Конструкция приспособления должна обеспечивать возможность воспользоваться динамометрическим ключом при затяжке датчика.

Шестигранник «на 7»

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Как ни странно, даже в приличных наборах инструментов порой нет необходимых для ремонта современных автомобилей ключей. Например, только в самых обширных и дорогих комплектах будут ключи и головки на 16, 18 и 21 мм, нужные, например, для ремонта простого Логана. То же самое и с шестигранниками. Ряд таких ключей обычно выглядит как «…6, 8, 10 …». А ведь даже тормозные колодки на Дастере и на Мерседесе С‑класса без шестигранника «на 7» не заменить!

Ключ для тормозных трубок

Гайки на тормозных трубках, особенно приржавевшие, обычным рожковым ключом можно и не отвернуть: «слизывает» грани. А надеть головку мешает сама трубка. Незаменимым подспорьем будет ключ, охватывающий пять граней гайки и имеющий прорезь под трубку.

Динамометрический ключ

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На современном автомобиле ко многим узлам без ключа, нормирующего усилие затяжки резьбовых соединений, лучше не подходить. Если, скажем, заменить тормозные колодки можно и без него, то устанавливать новые свечи без такого помощника не рискнет и опытный механик. Известны случаи трещин головки блока цилиндров от излишней затяжки свечей.

Ударная отвертка

При ремонте автомобиля встречаются силовые винты с крестообразной или шлицевой головкой. Такими часто крепят дверные замки, тормозные диски и даже детали внутри агрегатов. Чтобы отвернуть их и завернуть с приличным моментом, нужна ударная отвертка, преобразующая удар молотком вдоль ее оси во вращательное движение наконечника.

Щипцы для снятия пружинных хомутов

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Когда-то все шланги на автомобиле крепились ленточными хомутами. Им на смену пришли червячные, но лучше всего работают пружинные хомуты. При перепадах температур они, подобно питону, всё сильнее сдавливают шланг. Однако их довольно сложно снимать и ставить. Щипцы имеют удобные захваты для концов хомута и фиксатор разжатого положения, облегчающий работу.

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